Sara Alum (46) iz Kornvola imala je svega tri godine kada joj je život zauvek promenjen. U kućnoj nesreći došlo je do stravičnog požara, u kojem je zadobila opekotine trećeg stepena pune debljine koje su pokrile gotovo polovinu njenog tela - precizno, čak 46% površine.

- Sećanja su maglovita, ali bol... bol nikad ne zaboravljaš. Od malena sam živela sa pogledima ljudi, sa pitanjima, sa strahom da se skinem pred sopstvenim roditeljima, a kasnije i pred sopstvenom decom, kaže Sara.

Povrede su zahvatile desnu stranu tela - od brade i vrata, preko grudnog koša i trupa, do cele desne ruke, pazuha i ramena. Tokom decenija, prošla je kroz više od 300 operacija, od rekonstruktivnih zahvata, presađivanja kože, do dugotrajnih fizikalnih terapija.

Godine u senci - i život pod rukavima

Iako su fizičke rane delimično sanirane, psihičke posledice ostale su duboko urezane.

- Nikada nisam nosila kratke rukave. Uvek sam se skrivala. Ni leti nisam izlazila bez slojeva odeće, iskreno priča.

Iako je postala majka i izgradila porodični život, osećaj stida i otuđenosti bio je stalno prisutan.

- Moj muž me nikada nije video potpuno opuštenu. Ožiljci su me gušili iznutra. Nisam mogla da prihvatim sebe.

Susret koji menja sve: umetnost kao lek

Sve se menja 2024. godine, kada na internetu otkriva priču o umetnici Kejt Čalinor - ženi iz Lidsa koja vodi humanitarnu fondaciju "Neverovatna" (The Inkredible Foundation). Ova organizacija nudi besplatne tetovaže za žene koje žele da prikriju hirurške ožiljke, posebno nakon bolesti ili trauma.

Kejt, koja i sama ima medicinske ožiljke, kroz lično iskustvo razvila je tehniku transformacije ožiljaka u umetnička dela. Sara je bila fascinirana, ali i skeptična.

- Godinama nisam mogla ni da zamislim da neko dotakne moju ruku, a kamoli da tu nastane umetnost.

Ali rešila je - oktobra 2024. godine putuje iz Kornvola u Lids, gde provodi dva dana u procesu dizajniranja i tetoviranja svoje desne ruke i ramena.

Rezultat je bio neverovatan. Ne samo estetski, već i psihološki.

- To je bio trenutak kad sam prvi put u životu obukla majicu kratkih rukava i izašla bez osećaja straha. To leto bilo je moje prvo pravo leto. Moja deca su primetila - bila sam srećnija, otvorenija, sigurnija, kaže Sara kroz osmeh.

Dodaje da joj se društveni život promenio - sada rado ide na plažu, u šoping, pa čak i na plivanje. A ono što je nekada bila svakodnevna borba u ogledalu - sada je postalo izvor ponosa.

Duboko dirnuta Kejtinom humanošću i umetničkim talentom, Sara je odlučila da je nominuje za nagradu Ponos Britanije 2025, u organizaciji Daily Mirror-a i P&O Cruises-a.

- Kejt nije samo umetnica. Ona je svetionik za sve nas koje nosimo nevidljive i vidljive ožiljke. Bez obzira na sopstvene borbe, daje celog sebe. Meni je promenila život.

- Nominacija me duboko dirnula. Moja misija je da svaka žena zna da je njena priča vredna poštovanja – i da su ožiljci znak snage, a ne slabosti, odgovorila je Kejt.

Poruka za žene širom sveta: Ožiljci nas ne definišu

Sara danas želi da ohrabri sve žene koje se bore sa fizičkim i emocionalnim ranama.

- Nemojte se skrivati. Vaši ožiljci su vaša priča, dokaz da ste preživele. I nije sramota potražiti pomoć - bilo da je to terapeut, prijatelj, ili umetnik sa srcem.

U svetu površnosti, Sara Alum nas podseća šta znači prava lepota. To nije savršen ten, ni proporcija tela - to je hrabrost da prihvatiš sebe, da se izboriš za sreću i da, čak i iz pepela, stvoriš nešto neverovatno.

