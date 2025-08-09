Slušaj vest

"Solterra Resort" na Floridi je popularno odredište na kom posetioci "mogu da zaborave svoje brige" i "okupe se s porodicom i prijateljima", a u luksuzno odmaralište najčešće stižu dobrostojeće porodice. Rizort krase raskošne vile, palme, šetališta, privatni bazeni i druge atrakcije, što privlači neke od najbogatijih ljudi iz celog sveta.

Među njima je i porodica Gibon, koja ovogodišnje letovanje sigurno neće da zaboravi, s obzirom na to da je njihovo putovanje trajalo mnogo kraće nego što su očekivali. Odnosi u porodici i ranije su bili napeti, a stanje se pogoršalo nakon što je "glava porodice", Mark Gibon, prošlog meseca stigao u odmaralište sa svojom bivšom snahom Džasmin Vajld i njeno dvoje dece (njegovim unucima).

Njihovo putovanje naglo se završilo nakon što su Marka, koji vodi uspešnu kompaniju za rasvetu u Velikoj Britaniji, uhapsili nakon što je navodno pokušao da utopi Džasmin u bazenu. Drugi posetioci su pozvali policiju i prijavili da je muškarac više puta viđen kako drži žensku glavu pod vodom.

Napao i unuku

Iako detalji incidenta nisu poznati, veruje se da je porodica uživala u kupanju i sunčanju kada je Gibon gurnuo Džasmininu glavu pod vodu, a potom odgurnuo devetogodišnju unuku kada je pokušala da pomogne. Navodno je zaustavio napad tek nakon što su dve sestre u obližnjem objektu videle šta radi i upozorile ga da su pozvale policiju.

Marka su uhapsili 3. avgusta, a navodno je policiji rekao da je konzumirao alkohol. Džasmin je rekla da "nije mogla da diše", te da je "verovala da će se utopiti". Rekla je i da je morala da se bori s Markom kako bi mu pobegla, ali da ju je on stalno gurao pod vodu. Razlog svađe takođe nije poznat, ali neki tvrde da je sve započelo nakon što je Gibon otkrio detalje svog testamenta. Džasmin je navodno zadobila ogrebotinu na grudima tokom sukoba, a rekla je i da se "bojala za svoj život".

Džasmin i njena deca vratili su se kući u Bikonsfild ove nedelje, a Mark se trenutno nalazi u pritvoru. Ostatak leta će provesti u zatvoru Polk County, nakon što je optužen za pokušaj ubistva drugog stepena i nanošenje telesnih povreda.

Iz policije su rekli da je Gibon navodno priznao da je gurnuo Džasmininu glavu pod vodu, ali je tvrdio i da nije imao nameru da je utopi. Suđenje bogatašu zakazano je za 9. septembar.

Nakon što je Mark uhapšen, u javnost je počelo da izlazi sve više šokantnih detalja o njegovoj porodici. Daily Mail je otkrio da su neki članovi porodice verovali da je Gibon u poslednje dve godine zapravo bio u vezi sa Džasmin, zbog čega su se i pojavile tenzije u porodici. Gibonov sin i Džasminin bivši suprug, Aleks, navodno je svoju bivšu ranije zatekao u očevom krevetu.

Aleks takođe ima istoriju sa zatvorima, te je 2023. završio iza rešetaka nakon što je pregazio oca automobilom. Mark i Aleks su se žestoko posvađali, a stariji muškarac je pokušao da spreči sina da pobegne tako što je stao ispred njegovog automobila. Međutim, Aleks ga je pregazio, a iz zatvora je pušten pre šest meseci.

Aleks danas živi s majkom koja je razvedena od njegova oca, a ni on ni njegova sestra Natali ne razgovaraju s Markom.

Jako čudan odnos

"Odnos između Marka i Džasmin je čudan, jako čudan... Blago rečeno. To je uništilo porodicu. Aleks i njegova sestra Natali ne žele ništa s ocem, a njihova majka je toliko istraumirana zbog te veze da se preselila kako bi pobegla od njega. Odnos između Aleksa i njegovog oca je toliko loš. Ne može da pređe preko toga što je njegov otac završio u vezi s njegovom bivšom partnerkom i majkom njegove dece", rekao je izvor.

Ne postoje dokazi da su Mark i Džasmin bili u vezi dok je ona bila u braku s Aleksom, ali je poznato da su, nakon što su se razveli 2021. godine, stvari postale komplikovane. Došlo je do jednog incidenta nakon kog je njihov odnos bio nepopravljiv.

"Pre otprilike četiri godine došlo je do velike svađe. Aleks je radio van kuće i jednog vikenda se vratio u porodičnu kuću koja je bila prazna. Nije mogao da dobije Džasmin telefonom, a čak i tada je sumnjao u nju i svog oca. Stoga se odvezao od porodične kuće u Burn Endu do Bikonsfilda. gde je živeo njegov otac, te je ispred kuće pronašao njen automobil. Aleks je imao ključeve od očeve kuće jer je i on ranije tamo živeo. Kada je ušao, video je Marka kako stoji u kuhinji. Pitao ga je: ‘Gde je ona?‘, a Mark mu je odgovorio s podsmehom: ‘Zašto je ne pronađeš?‘ Aleks se popeo uz stepenice i pronašao Džasmin u očevom krevetu. Žestoko su se posvađali. Džasmin je rekla da je prethodne večeri izašla s prijateljima i da je ostavila decu na čuvanje kod Marka. Odlučila je da ode kod Marka nakon izlaska, umesto da ide kući, ali tokom večeri je greškom zalutala u pogrešnu sobu. Aleks se zbog svega posvađao s ocem i pozvana je policija", ispričao je izvor.

Nakon otprilike godinu dana Aleks i Mark ponovo su se posvađali, a njihov sukob pretvorio se u nasilje. "Imali su veliku svađu na ulici. Aleksu je bilo dosta pa je ušao u svoj automobil kako bi otišao, ali Mark je stao ispred automobila kako bi ga sprečio. Aleks mu je viknuo da se skloni s puta, ali je Mark nastavio da ga ometa, te ga je zbog toga Aleks udario automobilom", dodao je izvor.

Aleks se izjasnio krivim za nanošenje telesnih povreda opasnom vožnjom i uznemiravanje bez nasilja. U februaru 2024. osuđen je na dve godine zatvora, dobio je trogodišnju zabranu vožnje i zabranu prilaska u trajanju od pet godina. Aleks nije odslužio cijelu kaznu, te je na kraju izašao iz zatvora.

Uništio je porodicu

Porodica se nakon incidenta nije pomirila. "Ovo je uništilo porodicu. Niko nije u kontaktu s Markom. Toliko su ljuti na njega. Njihov odnos se ne može popraviti. Očito je to toksičan odnos – posebno za jadne unuke", dodali su izvori.

Uz sve to, porodični posao je takođe nastradao zbog svađe. Aleks je ranije radio s ocem, te je 2019. postao direktor kompanije Ultralight UK. Kompaniju je napustio 2023. godine. Mark, koji živi u vili vrednoj 800.000 funti, uključen je i u frizerski posao koji vodi Džasmin. Povezan je i s kompanijom MRG Lighting Limited, koja je osnovana 2023. godine. Nema sumnje da ne mora da se brine o novcu, ali čini se da je novac veliki faktor u situaciji u kojoj se našla porodica.

Izveštaji sugerišu da se svađa dogodila zbog novca i oko toga ko će ga naslediti. Mark je navodno otkrio da će svoje bogatstvo ostaviti unucima, dok Džasmin nije imenovana.

"Ne znam šta se tačno dogodilo na tom putovanju i zašto je Mark navodno hteo da je utopi. Ali, čuo sam da je Džasmin bila nesrećna zbog toga što su u vezi već nekoliko godina, a nije imenovana u njegovom testamentu", rekao je jedan od izvora.

