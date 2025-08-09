Slušaj vest

Kanađanka Ešli King upozorava korisnike društvenih mreža nakon što je, kako tvrdi, izgubila vid ispijajući otrovni koktel na odmoru – i kaže da je jedna od retkih srećnica koja je preživela. U decembru je sedmoro turista hospitalizovano na Fidžiju nakon što su popili zaraženo alkoholno piće u luksuznom odmaralištu. Samo mesec dana pre, šest mladih putnika umrlo je u Laosu u gotovo identičnim okolnostima. Svake godine hiljade ljudi poginu ili se teško razbole jer nesvesno konzumiraju alkoholna pića pomešana s metanolom, piše New York Post.

“Miriše i ukusom se ne razlikuje od alkohola koji obično pijemo”, ispričala je King, koja je ostala bez vida nakon što je popila piće dok je putovala Balijem. Metanol je bistra, zapaljiva tečnost koja mirisom podseća na etanol – njegovog pitkog “rođaka” – ali je izuzetno toksičan. “Samo 30 mililitara – jedna mala čašica – može da vas ubije, a 15 mililitara može da uzrokuje slepilo, otkazivanje organa, teška oštećenja jetre i mozga”, upozorava King.

Ova hemikalija se koristi u brojnim industrijskim i kućnim proizvodima, poput benzina, antifriza, razređivača boje i tečnosti za brisače. Na crnom tržištu, naročito u zemljama u razvoju, metanol se često dodaje ilegalnom alkoholu kako bi se povećala količina i zarada. Takav otrovni miks završava u barovima i hotelima, gde ga gosti konzumiraju.

King se to dogodilo 2011. godine, kada je sa prijateljicom posetila Bali uoči početka studija. U luksuznom baru naručila je koktel s votkom. “Ništa se nije razlikovalo od bilo koje druge večeri”, prisetila se. Sutradan se osećala mamurno, ali prva ozbiljna sumnja pojavila se tek dva dana kasnije u Australiji. “Sećam se da sam razgovarala s carinicima i zvučala kao da sam pijana. Nisam mogla da složim suvislu rečenicu”, rekla je.

Po dolasku na Novi Zeland zaspala je u hotelskoj sobi. Kada se probudila, činilo joj se da je prostor potpuno mračan – ali nije bio.Izgubila je vid i imala problema s disanjem. U bolnici su krvne analize otkrile visoku koncentraciju metanola. Lekari su bili šokirani što se uopšte probudila. “Gubitak vida je najteža stvar koja mi se dogodila, s tim se borim svaki dan”, podelila je na društvenim mrežama.

Metanol se u telu pretvara u formaldehid i mravlju kiselinu – oboje izuzetno otrovne supstance koje dovode do opasnog zakiseljavanja krvi. Rani simptomi liče na obično pijanstvo: vrtoglavica, mučnina, povraćanje i pospanost. Međutim, unutar 12 do 24 sata stanje može da se pogorša do slepila, napada ili kome. U nekim slučajevima teži simptomi javljaju se tek nakon tri dana.

Institut za metanol naglašava da se trovanje može lečiti ako se reaguje u prvih 10 do 30 sati. Iznenađujuće, ponekad pijenje običnog alkohola može da pomogne, jer usporava pretvaranje metanola u otrovne metabolite. Dok je bila u bolnici, King je dobila votku s narandžinim sokom. “To je bila najapsurdnija stvar – što sam više pila, to sam više mogla da dišem i malo bolje vidim”, rekla je.

Osim toga, lečena je hemodijalizom i steroidima, ali je ostalo samo oko 2% vida, koji opisuje kao “sneg na TV ekranu”. “Pre tri dana imala sam ceo život pred sobom, a sada mi kažete da sam slepa?”, prisetila se šta joj je prošlo kroz glavu kada je čula dijagnozu.

Kako izbeći otrovni alkohol?

Problem je globalan, ali najviše slučajeva trovanja metanolom beleži se u Aziji – Indoneziji, Indiji, Kambodži, Vijetnamu i Filipinima. Od 2019. Lekari bez granica zabeležili su više od 1.000 incidenata i oko 14.200 smrti, uz smrtnost između 20 i 40%. Američka ambasada u Jordanu nedavno je izdalo upozorenje i savete kako se zaštititi:

Kupujte alkohol samo u licenciranim radnjama i proverenim barovima

Izbegavajte ulične prodavce i neformalna mesta

Ako je piće neuobičajeno jeftino, postoji razlog – često je reč o falsifikatima

Ne prihvatajte besplatna pića od nepoznatih osoba

Posmatrajte kako se piće priprema, a ako primetite čudan miris ili ukus, odmah ga odbacite

Ne ostavljajte piće bez nadzora

Radije odaberite pivo, vino i pakovane napitke

Proverite flaše pre otvaranja – slomljeni pečati, loše etikete ili pravopisne greške mogu biti znak lažnih proizvoda

Pratite lokalne vesti i prijavite se na putna upozorenja ambasade

“Ovo ne mora da se događa – ali događa se. I premalo ljudi zna za opasnost. Zato delim svoju priču”, zaključuje King. Osim toga, pokrenula je peticiju na Change.org kako bi se podigla svest i edukacija o rizicima otrovnog alkohola u školama i aerodromima.

