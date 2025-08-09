Slušaj vest

Žena iz Južne Karoline, stara 66 godina, koja je ovog leta nestala nakon što je pešice napustila mesto saobraćajne nesreće, pronađena je živa i zdrava kod kuće, saopštile su vlasti.

Poslednji put, Susan Rouds viđena je 11. juna oko 13:48 po lokalnom vremenu, kako odlazi prema šumi nakon udesa, navelo je Odeljenje za javnu bezbednost grada North Augusta.

„Delovala je dezorijentisano i moguće da je imala neki zdravstveni problem“, rekli su zvaničnici, dodajući da je u tom trenutku imala zavoj na desnoj ruci. U potragu se uključilo više različitih službi.

Simptomi pre nestanka

Prema policijskom izveštaju u koji je magazin People imao uvid, cimerka nestale žene izjavila je da se Rhodes tog dana žalila na simptome slične moždanom udaru. Dok su šerifi bili u njenom domu, uspela je nakratko da je dobije telefonom, ali je Susan zvučala „zbunjeno i dezorijentisano“.

Vlasti su pokušale da je ubede da pozove broj hitnih službi kako bi mogli da lociraju njen telefon, ali je ona prekinula vezu.

Intenzivna potraga

Narednog dana, policija je apelovala na građane za pomoć i ponovo pretražila područje gde je Rhodes poslednji put viđena. U potrazi su korišćeni dronovi, helikopter i psi tragači.

„Nismo pronašli nijedan trag koji bi ukazao na njenu lokaciju. Istraga je i dalje u toku“, navelo je odeljenje 12. juna, objavljujući poternicu za nestalom ženom.

Bez mnogo detalja, 27. juna vlasti su potvrdile da je slučaj još aktivan i ponovo zamolile građane da dojave sve informacije.

Neočekivani rasplet

Dana 5. avgusta stigla je vest da je Rhodes pronađena živa. Prema policijskom izveštaju, na osnovu prijave njene cimerke, pronađena je u sopstvenom domu, skrivala se u kupatilu.

„Dok sam razgovarao s njom, primetio sam da je govorila vrlo tihim glasom i nije mogla da priča normalno“, naveo je jedan od spasilaca. „Rekla je da se seća nesreće i da je zatim otišla u šumu. Ispričala je da je bila u potoku, a zatim u reci.“

Navela je i da su joj nepoznati ljudi pomogli da se vrati kući, iako se teško prisećala detalja. Nakon pronalaska, prevezena je u bolnicu na pregled zbog gubitka pamćenja.

Neizvesno zdravstveno stanje

Za sada nije poznato da li je Susan Rhodes otpuštena iz bolnice. Istraga o ovom neobičnom slučaju i dalje traje, a vlasti su zahvalile svima koji su pomogli u potrazi.