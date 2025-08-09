Slušaj vest

Tragično preminula miljenica Amerike, Šeron Tejt, rođena je 1943. godine u Dalasu u Teksasu, a da je živa, danas bi imala 82 godine. Ipak, njen život se ugasio kada je imala samo 26 godina.

Fotograf Teri O'Nil proveo je jedan dan u avgustu 1969. godine sa Šeron Tejt. Ona je bila u poodmakloj trudnoći, iščekujući svoje prvo dete sa suprugom, slavnim rediteljem Romanom Polanskim.

Među fotografijama, koje su danas teške za gledanje, nalaze se i one na kojima Šeron s osmehom otpakuje bebinu odeću - prizor koji svedoči o njenoj radosti i uzbuđenju zbog dolazećeg majčinstva. Trebalo je da se porodi za samo četrnaest dana.

Šeron Tejt bila je miljenica svih:

1/5 Vidi galeriju Šeron Tejt Foto: Compagnia Generale Finanziaria C / AFP / Profimedia, Profimedia

Samo tri dana nakon tog idiličnog fotografisanja, 9. avgusta 1969. godine, dogodio se nezamisliv horor. Dok je Roman Polanski bio u Londonu na snimanju, četiri člana Mensonove "Porodice" provalila su u njihov dom na Beverli Hilsu. Tejt i njeni prijatelji Stiven Parent, Džej Sebring, Vojtek Frikovski i Abigejl Folger brutalno su ubijeni - višestruko upucani i izbodeni nožem.

Fotografija Šeron Tejt Foto: Printscreen Facebook

- Pedeset godina kasnije, ovo su i dalje teške fotografije za gledanje. Šeron je bila prelepa mlada žena. Bila je divna, divna koliko i prelepa. I bila je toliko uzbuđena što će postati mama. Teško mi je da gledam ove fotografije, posebno zato što nema načina na svetu da neko predvidi šta će se sledeće desiti, rekao je O’Nil za Sunday Mirror.

Menson je žudeo za osvetom

Motiv Mensonovog suludog čina bila je osveta. Čarls Menson, neuspešni muzičar, planirao je napad na kuću koju je prethodno iznajmljivao muzički producent Teri Melčer, a koji mu je odbio ugovor o snimanju. Identitet ubica otkriven je tek kasnije, kada su neki od Mensonovih sledbenika uhapšeni po drugim optužbama.

Čarls Menson:

1/9 Vidi galeriju Čarls Menson Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia, XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia, EPA

Teri O'Nil, koji je te kobne večeri odbio poziv da se pridruži Šeron i prijateljima, bio je "šokiran do srži" vešću o njenoj smrti. O tom vremenu, iako ima 80 godina, i dalje mu je "teško govoriti", jer ga gledanje fotografija tera da razmišlja o tome "šta bi bilo". Način na koji su Tejt i njeni prijatelji umrli "potresao je ne samo Holivud, već i svet", dodao je O'Nil.