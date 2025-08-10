Slušaj vest

U današnje vreme prava prijateljstva su retkost, a oni koji ih imaju smatraju se velikim srećnicima. Kada nas zadese životne nevolje tada se pokaže ko su nam prijatelji i na koga uvek možemo da se oslonimo.

Mnogi kažu da se u nevolji iskristališu odnosi te da oni koji uz nas ostanu u teškim trenucima, to su ljudi koje moramo ceniti i smatrati iskrenim prijateljima.

Jedan snimak sa letovanja iz Grčke pokazuje upravo ovakav primer na delu. Zbog kadrova koji su objavljeni plaču i Srbi i Grci.

Na snimku se vide mladići koji pomažu svom prijatelju koji je invalidskim kolicima tako što ga nosi na leđima do vode, a onda svi zajedno uživaju u morskim čarima.

"Nema prepreke kad imaš pravog prijatelja", stoji u opisu videa koji je objavljen na stranici Grčka info.

Komentari ispod ove objave samo su se nizali, mnogi nisu krili da su plakali kada su je gledali, ali i da im je srce bilo puno jer još postoje ovako divni mladići i prijatelji.

(Kurir.rs/Telegraf)

