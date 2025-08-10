"Doktori su mi rekli da sam premlada da imam rak sa 24 godine" Ubrzo se proširio na mozak i pluća, ne odbacujte simptome koje vam telo šalje
Umesto da je pošalje na testiranje, lekar je navodno procenio, samo na osnovu telefonskog razgovora, da se radi o povredi grudnog mišića
Alis Grivs (27) iz sela blizu Lestera tvrdi da joj je lekarka odbila pregled i uveravala je da “nije ništa ozbiljno” kada je u novembru 2022. napipala kvržicu u dojci.
Umesto da je pošalje na testiranje, lekar je navodno procenio – samo na osnovu telefonskog razgovora – da se radi o povredi grudnog mišića, i to bez fizičkog pregleda. Alis, koja je tada pohađala četiri intenzivna fitnes časa nedeljno, poverovala je objašnjenju.
Upozorenje od prijateljice promenilo sve
Tek kada je bliska prijateljica dobila dijagnozu raka dojke, Alis je, u februaru 2023, ponovo otišla kod lekara – ovog puta odlučna da zahteva pregled.
Nakon što ju je doktorka konačno opipala, rekla joj je da je stanje “zaista loše” i hitno je uputila na dalja ispitivanja.
Zahvaljujući privatnom zdravstvenom osiguranju, Alis je samo nedelju dana kasnije saznala da ima rak dojke u trećem stadijumu – sa samo 24 godine. U martu 2023. započela je hemioterapiju, a u avgustu iste godine podvrgnuta je dvostrukoj mastektomiji.
Borba protiv širenja bolesti
Uprkos 16 ciklusa hemioterapije, u maju 2024. primila je strašnu vest da je rak prešao u četvrti stadijum i proširio se na pluća. Usledila je radioterapija, ali u martu 2025. otkriveno je da se bolest proširila i na mozak.
U junu ove godine, hitno je operisana kako bi joj uklonili tumor na mozgu.
– Moj neurohirurg je zadovoljan kako se oporavljam – rekla je Alis krajem jula. – Sada čekam kontrolni skener u narednih 8 do 12 nedelja. Teoretski, rak je uklonjen iz dojki i mozga, sada je samo u plućima. Nadam se da se povukao.
Trenutno ne prima ni hemioterapiju ni zračenje, kako bi se oporavila od operacije.
Gorko kajanje i apel drugima
Alis priznaje da je frustrirana i ljuta što rak nije dijagnostikovan ranije.
– Verovala sam lekarima kada su rekli da sam premlada i da nije ništa ozbiljno. Oni su stručnjaci. Ali sada znam, morala sam više da insistiram – kaže ona.
– Kada je u pitanju vaše telo, slušajte intuiciju. Čak i ako dobijete negativan nalaz, makar ćete imati mir u duši - rekla je.
Stav zdravstvenih vlasti
Portparol zdravstvene službe Leicester, Leicestershire i Rutland ICB izjavio je da, zbog poverljivosti, ne mogu da komentarišu pojedinačne slučajeve, ali su apelovali na građane:
– Ako ste zabrinuti da možda imate rak, odmah se obratite lekaru. Lečenje ima veće šanse za uspeh kada se rak otkrije rano, zato ne ignorišite promene u svom telu ili neobjašnjive simptome.
