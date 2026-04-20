Melisa Suzen Hajsmit nestala je kao beba 1971. godine, kada ju je iz porodičnog stana u Fort Vortu u Teksasu odvela žena koja se lažno predstavila kao dadilja. Imala je samo 21 mesec. Roditelji su je tražili decenijama, nadajući se čudu – i dočekali su ga 51 godinu kasnije.

Njena porodica nije ni slutila koliko im je zapravo bila blizu. Melisa Suzen je sve ove godine živela u istom gradu u kojem je oteta, ali pod drugim imenom – Melani. Odrasla je ne znajući da njeni biološki roditelji nikada nisu prestali da je traže.

Melisa kao beba Foto: Youtube/Screenshot/Fort Worth Star-Telegram

Preokret se dogodio zahvaljujući genetskom testiranju preko 23andMe, koje je povezalo DNK Melisine dece sa DNK njenih bioloških roditelja. Njen brat Džef, koji je rođen nakon otmice i nikada je nije upoznao, kontaktirao je njenu porodicu, a zatim i Melisu lično. Isprva nije poverovala: „Moliću se za vas, ali ne mislim da sam vaša ćerka“, odgovorila je.

Sve se promenilo kada je njen suprug pronašao Fejsbuk stranicu koju je porodica Hajsmit godinama vodila u potrazi za njom. Videla je slike bebe i počela da sumnja… Odlučila je da uradi DNK test. Rezultat je potvrdio ono što više nije mogla da porekne – ona jeste izgubljena ćerka.

Melisa je u intervjuu za CBS rekla da joj je žena koja ju je odgajala priznala da ju je kupila u baru 1972. godine za 500 dolara (oko 400 evra). Znala je da je reč o bebi koju su roditelji tražili.

– Srce će mi pući od emocija! – rekla je Melisa, koja sada planira da vrati svoje pravo ime. Njeni roditelji, Alta i Džefri Hajsmit, tokom intervjua nisu krili suze.



– Dan kada sam je ponovo videla bio je najlepši dan mog života – rekla je njena majka.

Brat Džef istakao je da će sada ceo slučaj predati policiji.

– Pronaći je posle 51 godine… To je ostvarenje sna – rekao je.

Melisina majka Alta imala je samo 22 godine kada je stavila oglas u novine da traži bebisiterku. Dogovorila je susret sa ženom koja se javila, ali se ona nije pojavila. Nekoliko dana kasnije, nazvala je ponovo i rekla da dolazi po bebu. Alta je bila na poslu, pa je cimerka predala Melisu ženi koja je izgledala uredno, nosila bele rukavice i činila se pouzdanom. Ali, nikada je nije vratila.

Nakon više od pola veka – porodica je opet na okupu. Ispod godina bola i potrage, ostala je vera – i ljubav koja nikada nije nestala.

