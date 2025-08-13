"Gume smo stavili nove ali trap nismo mogli da regliramo jer kaže da ima lufta u trapu, pa nema smisla reglirati trap. Kako god, izdržaće do Srbije, a trap i reglažu ćemo obaviti negde usput ili u RS ili u Srbiji. No, ovo sa gumama nije bilo naivno. Majstor se krstio i proizvodio zvukove pucanja. Čudio se kako guma nije pukla do sad. Bogu hvala što nas čuva i što smo nove gume obezbedili. To je zapravo pokazatelj svima nama koliko Bog bdi nad svima i da je naša jedina hrabrost, mudrost, nada, spas - zapravo poverenje u Njegovo vođstvo. Što i piše u Svetom pismu: "Veruj i ne ispituj". U subotu, Bože zdravlja, nastavljamo svoj put nazad. Preko Livorna do Ankone, onda od Ankone do Zadra i preko R. Srpske nazad za Srbiju. Gde ćemo noćiti - videćemo. Nama osim dvorišta gde ćemo šator razapeti, i ne treba mnogo... Bogu hvala na svemu ali i vama svima koji ste zvali i pitali kako možete da pomognete i urgirali da se gume što pre pošalju. Imati braću i sestre je najveće bogatstvo... A ja sam veoma bogat čovek kad ste mi vi to" napisao je u objavi.