Slušaj vest

Gospojinski post počinje 14. avgusta i traje dve sedmice, sve do 28. avgusta, a po rigidnosti dolazi odmah posle Vaskršnjeg posta zbog čega je važno da vernici ispoštuju određena pravila.

Tokom dana posta mnogi se fokusiraju na to koju će hranu jesti kako ne bi pojeli neku mrsnu namirnicu. Međutim, neretko se zapostavlja ona duhovna strana koja je i bitnija.

Duhovna strana posta ogleda se u uzdržavanju i od zlih misli, kao i od bilo kakvog greha. Teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević nedavno je istakao za Kurir da se pravilno posti dušom i telom.

- Jedna od najčešćih grešaka, iako ne volim da pričam o tome šta je greška, a šta nije, jeste što se većina ljudi fokusira samo na hranu, zapostavljajući duhovnu stranu posta, koja je i te kako važna, pa i važnija od telesne. Naravno, ovim ne kažem da ne treba da postimo i hranom, to jest da unosimo određene namirnice, ali ne treba na to da gledamo pravno, zakonski - ispričao je on ranije.

Foto: Shutterstock

Istakao je da je svako od nas individua za sebe, te da svako posti shodno svojim mogućnostima u dogovoru sa svojim duhovnikom ili parohijskim sveštenikom.

- Ako bismo gledali pravila po kojima poste monasi, gde bi nam kraj bio. Niko pravilno ne bi postio. Pravilan post je odricanje od strasti i požuda koje nas muče. Nekome je to upotreba mobilnog telefona, nekome prekomerno gledanje televizije, drugima su to hrana i alkohol. Svakako, post je izlazak iz zone komfora, što nimalo nije prijatno, ali vam želim da istrajete u tome. Post je sredstvo, a ne cilj sam po sebi. Post bez odlaska na liturgiju i sjedinjenja s Gospodom u svetoj tajni pričešća je kao priprema za meč bez izlaska u ring - objasnio je Đurđević.