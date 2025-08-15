Slušaj vest

Kada je Šeli Vol iz Kambrije, u severnoj Engleskoj, saznala da je trudna, nije imala pojma da će njen sin postati simbol nade i medicinsko čudo.

U 20. nedelji trudnoće, lekari su joj saopštili strašne vesti – njen sin Noa ima težak oblik spine bifide, urođene mane koja sprečava pravilno zatvaranje kičmenog stuba. Prognoza je bila sumorna: paraliza od grudnog koša nadole, teško oštećenje mozga i minimalne šanse za preživljavanje.

Ali to nije bilo sve. U materici, cista u njegovom mozgu uništila je skoro celokupno moždano tkivo. Ultrazvuk je pokazao – Noa je imao samo 2% mozga. Lekari su upozorili njegove roditelje da možda neće moći da zatvore rupu u njegovim leđima i da će njegov život, ako se rodi živ, biti ispunjen patnjom.

Noa Vol rođen sa 2% mozga
Noa Vol rođen sa 2% mozga

Porođaj pod senkom straha

Noa je rođen 6. marta 2012. godine carskim rezom. Njegova glava je bila abnormalno velika zbog hidrocefalusa – nakupljanja tečnosti koje vrši opasan pritisak na mozak. U prvim satima njegovog života, lekari su morali da izvrše dvostruku operaciju: zatvorili su mu rupu na leđima i umetnuli šant kako bi odveli tečnost iz mozga.

Njegov otac, Rob, seća se:

„Neki kažu da mozak ne može da raste, da je možda samo bio komprimovan, a zatim se vratio na svoje mesto. Ali ako je bio toliko komprimovan, Noa bi morao da ima teške mentalne smetnje... i on nas iznenađuje svaki dan.“

Čudo koje medicina ne može da objasni

Godine su prolazile, i umesto da ostane nepokretan i nesposoban da govori, Noa je počeo da postiže neverovatne stvari. Do šeste godine, skeniranje je pokazalo da je njegov mozak razvijen 80%. Naučnici i lekari nisu mogli da daju definitivno objašnjenje.

Pogledajte u galeriji kako se razvijao sa godinama:

Noa Vol - čudo od deteta

Danas, Noa može sam da sedi, kleči na sve četiri, piše i speluje svoje ime. Njegov najveći san? Da će jednog dana hodati – i naučiti da surfuje.

Njegova majka kaže:

„Noa je neverovatan. Priča, šali se, piše svoje ime. On je dete koje nas je naučilo značenju vere i istrajnosti.“

Lekcija za sve roditelje

Noa Vol sada može samostalno da hoda
Noa Vol sada može samostalno da hoda

Šeli Vol sada upozorava sve buduće majke na važnost folne kiseline u ranim fazama trudnoće, jer ona može sprečiti defekte poput spine bifide. I sama je uzimala suplemente, ali – kako kaže – prekasno je saznala koliko je to ključno.

„Volela bih da su mi ranije rekli. Možda bi Noa imao drugačiji početak... ali opet, možda je zato danas svi pričamo o njemu.“

Screenshot 2025-07-18 112841.jpg
trudna baka.jpg
Adriana Smit.jpg

