Fara Faizal, 28-godišnja marketing menadžerka iz Malezije, postala je viralna na društvenim mrežama kada je podelila svoje iskustvo drastičnih fizičkih promena tokom trudnoće.

Njeni video snimci na TikToku i Instagramu prikazuju kako je njen nos gotovo utrostručen, lice postalo crveno i otečeno, a koža prekrivena aknama i ispucalim borama. Jedan od videa je prikupio više od 116 miliona pregleda i izazvao široku pažnju na globalnom nivou.

fara faizal pokazala promene na koži tokom trudnoće Foto: TikTok

Tokom 9 meseci trudnoće prošla kroz dramu

"Preživela sam devet meseci haosa, plakala više nego što bih volela da priznam, i sada sam majka".

Fara je pre trudnoće imala besprekoran ten, sa glatkom kožom i skladnim crtama lica. Međutim, čim je ušla u drugu polovinu trudnoće, situacija se promenila.

Na njenom licu počele su da se pojavljuju akne, crvenilo i otok. Najdrastičnija promena bila je nos - koji je praktično narastao skoro tri puta u odnosu na prethodnu veličinu. Lice joj je postalo otečeno i crveno, pa je izgledala kao da je prošla kroz pravi rat sa hormonima.

Ona nije skrivala koliko ju je izgled "novog lica" povredio, jer svaka žena zaslužuje da se oseća lepo u svom telu, a ovakve trudničke promene nisu ono što većina očekuje.

Pojam "trudnički nos" nije medicinski termin, ali je česta pojava. Tokom trudnoće, hormoni izazivaju zadržavanje tečnosti u telu, a to uključuje i tkiva nosa. To dovodi do njegovog oticanja i povećanja. Uz to, mnoge trudnice doživljavaju i pojačano curenje iz nosa, što je posledica iste hormonalne neravnoteže.

Dr Džesika Majden, neonatolog i pedijatar, objašnjava: "Mnogim ženama nos izgleda veći pred kraj trudnoće, a često imaju i češće curenje nosa nego pre trudnoće." Ovo su privremene promene koje se obično povlače nakon porođaja, ali za trudnicu u tom trenutku mogu da budu izuzetno frustrirajuće i psihički opterećujuće.