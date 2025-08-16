Slušaj vest

Slučaj Krisa Votsa jedan je od onih zločina koji su duboko potresli javnost, jer se brutalnost i izdaja koju je počinio nisu uklapale u sliku „savršene“ porodične osobe koju je negovao.

Početak veze i porodični život

Kris i Šenan upoznali su se 2010. godine, venčali 2012, a ubrzo su dobili dve ćerke – Belu i Selest dok je treće dete, dečak po imenu Niko, bilo na putu 2018. godine. Iako su spolja delovali srećno, njihov brak bio je pod pritiskom, finansijske poteškoće, bračne nesuglasice i, 2018. godine, Krisova afera sa koleginicom Nikol Kesindžer, polako su narušavali odnos.

Šenon i kris Vots Foto: Facebook

Dan zločina

U avgustu 2018. godine, nedugo nakon što se Šenan vratila s putovanja, Kris ju je zadavio u porodičnom domu. Potom je, sa telom supruge i ćerkama koje su još bile žive, odvezao do udaljenog naftnog postrojenja na kojem je radio.

Tamo je ugušio obe devojčice i tela sakrio – Šenan u plitak grob, a ćerke u unutrašnjost naftnih rezervoara.

Lažne molbe i raskrinkavanje

Isprva je Kris javno molio za njihov povratak, glumeći očajnog supruga i oca. Međutim, istraga je brzo otkrila kontradikcije u njegovim izjavama. Najpre je tvrdio da je Šenan ubila ćerke, pa je on u besu ubio nju. Na kraju je priznao da je sam ubio i suprugu i decu.

Kris Vots Foto: Weld County Sheriff's Office

Suđenje i kazna

U novembru 2018. godine, Kris je priznao krivicu po devet tačaka optužnice kako bi izbegao smrtnu kaznu. Osuđen je na doživotnu robiju bez prava na pomilovanje.

Tužilac ga je opisao kao kukavicu i sebičnjaka koji je mogao da izabere razvod, ali je umesto toga odlučio za najgori mogući čin.

Život iza rešetaka

U zatvoru, Vots je u zaštitnom pritvoru, bez popularnosti među drugim zatvorenicima, ali i dalje dobija pisma žena koje mu se obraćaju.

Porodica Šenan javno je govorila o njoj kao o brižnoj, posvećenoj i snažnoj osobi, naglašavajući ogromnu prazninu koju je njen gubitak ostavio.