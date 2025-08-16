Slušaj vest

Harvi Olik (48) zakleo se da će početi da mršavi pošto mu je 2019. godine obična prehlada zamalo došla glave jer je imao 273 kilograma.

Četiri dana je proveo na intenzivnoj nezi i kada se izvukao, dao je sebi čvrsto obećanje, a njegov napredak danas dele ljudi širom sveta, budući da je uspeo da za poslednje dve godine izgubi čak 190 kilograma, prenosi "Mirror".

- Ovo mršavljenje je poklon koji dajem sebi, i to ne samo za Božić - izjavio je svojevremeno Harvi.

Od gojaznosti su ga i kosti bolele

Harvi, koji je tada imao 46 godina, hitno je prevezen u bolnicu u novembru 2019. godine nakon što se prehladio. Bio je toliko gojazan da su ga kosti bolele od ogromne težine, a lekari su bili začuđeni što nema negovatelja i što nije bio vezan za krevet.

Proveo je četiri dana na intenzivnoj nezi boreći se za život dok se njegovo telo borilo sa prehladom. U to vreme bio je težak 273 kile - više od dva novorođena slona - a njegova težina je kasnije narasla na 317 kilograma. Ipak, uprkos tome što je bio na "vratima smrti", sve na šta je mogao da misli bio je njegov sledeći obrok.

- Umalo sam umro jer mi je telo bilo užasno loše. Video sam smrt svuda oko sebe, bilo je zastrašujuće. Ali jednostavno mi je bilo drago što sam živ i što sam mogao da nastavim da jedem - ispričao je.

Lekar mu dao poslednje upozorenje

Kaže da ga je lekar na intenzivnoj nezi upozorio rečima: "Ako ovako nastaviš da živiš, u roku od dve godine ćeš umreti". Nakon boravka u bolnici Harvi je prestao da pije, ali je nastavio sa unošenjem nekoliko hiljada kalorija dnevno.

Bio je pretežak za normalnu vagu, ali lekari su ga izmerili na krevetu dok je bio na intenzivnoj nezi i tada je imao je više od 273 kilograma. Procenio je da je imao najmanje 317 kilograma pre nego što je počeo da gubi na težini od 25. februara 2020. godine.

Harvi Olik imao 273 kg pa smršao Foto: Printscreen/Facebook/Harvey Olikh

Šta je sve jeo u toku dana?

Harvi bi u to vreme svoj dan započeo sa dva engleska doručka, nakon čega bi usledili burgeri sa pilećim fileom i dva porodična pakovanja čokolade.

Zatim bi jeo pileći kari sa pirinčem, kebab i hleb u kancelariji za ručak, pre nego što bi otišao kući na večeru. Od svoje supruge Monike (39) i svojih zaposlenih je skrivao razmere svoje proždrljivosti, pa se prežderavao u tajnosti. Tek nakon prve izolacije zbog korona virusa Harvi je počeo da se bori protiv zavisnosti od hrane.

Njegova supruga, koja je prosečne težine je smršala još više, a Harvi se bojao da će je izgubiti ako i on ne reši višak kilograma. Takođe, bilo mu je bilo dosta ruganja i čudnih pogleda, ali i toga što je bio prevelik pa nije stao u sedišta u pozorištu, bioskopu ili u avionima.

Zatvorio se u sobu dok nije smršao

Harvi Olik imao 273 kg, pa smršao Foto: Printscreen/Instagram/harveyolikh

Harvi je ispričao da se prvo zatvorio u sobu i pio vodu samo pet dana kako bi ušao u ketozu (kada telo nema ugljene hidrate za sagorijevanje pa umesto toga jede sopstvenu masnoću). Sledećih šest nedelja Harvi je jeo samo dva obroka dnevno. Njegova tipična jela su se uglavnom sastojala od povrća poput brokolija, karfiola i španata, posluženih uz meso. Zatim je nakon toga imao samo jedan obrok dnevno.

Harvi je uspeo da spusti kilažu na oko 104 kilograma i, kako je tada rekao, raduje se svom najboljem Božiću do sada.

- Mogu sa suprugom u bioskop, kupovinu, mogu da odem na odmor i planinarim, mogu da trčim okolo. Toliko cenim male stvari koje ljudi uzimaju zdravo za gotovo: mogu da vežem patike, stanem u taksi i sve ostale uobičajene stvari - veselo je ispričao.

Kao novogodišnju odluku doneo je redovan trening odnosno da vežba dva puta nedeljno sa ličnim trenerom i da napiše knjigu o svom iskustvu mršavljenja.

