Tema o kojoj se ćuti, a pogađa sve više mladih muškaraca u Srbiji. Erektilna disfunkcija, tabu koji ruši veze i brakove. Zašto je sve češća, i kako je moguće da pogađa generacije koje bi trebalo da budu u vrhuncu svoje snage?

Da ne ostanemo grešni prema muškarcima, ni sa ženama nije ništa mnogo bolje, postale su hladne, frigidne, nezainteresovane za muškarce.

Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Aleksandar Milošević, urolog, Ana Rodić, lajfkouć, Katarina Rakita,anesteziolog i porodični konstelator, kao i novinarka Kurir televizije Milica Stanimirović.

-Skoro svi imaju neke problem u porodici i van nje, ja ih vraćam na pračoveka. On nije imao struje, danju je lovio, trčao kroz čist vazduh. Imao je takav život, pun testosterona. Takva vrsta života daje mnogo testosterona, a noću spavate ili imate seks, jer nemate televizor, mobilni telefon, sve te atrakcije koje vas guraju da jurite za novcem i zamenite orgazam za nešto drugo - kaže Milošević.

Milošević kaže da ljudi rođeni od 2000. godine posebno imaju problem toga što su više opterećeni novcem nego pravljenjem dece i uživanjem.

- Sada 80% žena u partnerskom odnosu ne može da doživi orgazam, onda glumi ili je nezadovoljna. Nepoznavanje ženskog tela koje traži neki trud, čovek je zakomplikovao mozgom - kaže Milošević.

Rodić kaže da mnogo ljudi dolazi kod nje zbog problema nerazumevanja i nepoznavanja sopstvenih emocija, kao i njihovo iskazivanje.

Foto: Kurir Televizija

- Međusobna kompatibilnost je bitna u partnerskim odnosima. Ženama je potrebna emocija, ženama je potrebno razumevanje i više vremena ne samo za intimnost - kaže Rodić.

Rodić ističe da je ženama potrebno da se povežu sa muškarcima, a kaže d aje česta i pojava demiseksualnost, što je nemogućnost žene da oseti seksualnu potrebu bez emotivne konekcije, ili sapioseksualnost što je nemogućnost da se ostvari seksualna povezanost bez intelektualne.

- Muškarci često nemaju strpljenja. Oni imaju potrebu da brže reaguju, brže se uzbuđuju. Žele da izbegnu konflikt i komunikaciju, što ženama omogućava da se bolje povežu - kaže Rodić.

Rakita kaže da su muškarac i žena polarnosti koje se kroz seksualnost uočavaju, a seksualnost je najdostupnije mesto za spajanje polarnosti.

Foto: Kurir Televizija

- Svako od nas u sebi nosi i muški i ženski deo sebe. U tom činu seksualnog spajanja mi postajemo jedno. Ta vrsta zadovoljstva, naročito u orgazmu nadmašuje sva druga do tada poznata zadovoljstva - kaže Rakita.

Stanimirović kaže da je kod današnjih mladih muškaraca najveći problem što je sve u dokazivanju:

- Deca se rađaju sa određenim kompleksom, društvene mreže previše utiču i na seksualnost, i na veze. Svakodnevno me zbunjuje što ne postoji veza, prvo se ulazi u kombinaciju, što znači krijemo se, ja mogu da imam više partnera jer niko ne zna da sam tvoj dečko ili devojka - kaže Stanimirović.

Milica Stanimirović dodaje da devojke prelako pristaju na to jer je to jedino što je ponuđeno.

- Svakodnevni stres i to što nešto nema, a želi da ima jer je video kod nekog drugog mužjaka su najveći problemi - kaže Stanimirović.

Foto: Kurir Televizija

Milošević kaže da seksualnost utiče na nas, ali da na nju utiče i okolina, iskustva i sam život.

- Ako ste vi od srednjeg veka veštica, pa deset miliona spaljenih "veštica", a danas ste u moderno doba vređani zbog toga sa kim spavate, to vam se odrazi na identitet. Muškarac sve konstra dobija. Uvek je glavni, žena je podređena i vodi veliku brobu da bi se dokazala. Žena mora da shavti da je ona suština i da ima deset puta više moći u seksu nego muškarac - kaže Milošević.

On tvrdi da su muškarci promiskutetni jer su nesigurni zbog nepoznavanja ženskog tela.

