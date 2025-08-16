Da li je moderno društvo izgubilo potentnost? Urlogo tvrdi: Muškarci rođeni posle 2000. godine imaju najveći problem - Ovo je uzrok muške promiskutetnosti!
Tema o kojoj se ćuti, a pogađa sve više mladih muškaraca u Srbiji. Erektilna disfunkcija, tabu koji ruši veze i brakove. Zašto je sve češća, i kako je moguće da pogađa generacije koje bi trebalo da budu u vrhuncu svoje snage?
Da ne ostanemo grešni prema muškarcima, ni sa ženama nije ništa mnogo bolje, postale su hladne, frigidne, nezainteresovane za muškarce.
Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Aleksandar Milošević, urolog, Ana Rodić, lajfkouć, Katarina Rakita,anesteziolog i porodični konstelator, kao i novinarka Kurir televizije Milica Stanimirović.
-Skoro svi imaju neke problem u porodici i van nje, ja ih vraćam na pračoveka. On nije imao struje, danju je lovio, trčao kroz čist vazduh. Imao je takav život, pun testosterona. Takva vrsta života daje mnogo testosterona, a noću spavate ili imate seks, jer nemate televizor, mobilni telefon, sve te atrakcije koje vas guraju da jurite za novcem i zamenite orgazam za nešto drugo - kaže Milošević.
Milošević kaže da ljudi rođeni od 2000. godine posebno imaju problem toga što su više opterećeni novcem nego pravljenjem dece i uživanjem.
- Sada 80% žena u partnerskom odnosu ne može da doživi orgazam, onda glumi ili je nezadovoljna. Nepoznavanje ženskog tela koje traži neki trud, čovek je zakomplikovao mozgom - kaže Milošević.
Rodić kaže da mnogo ljudi dolazi kod nje zbog problema nerazumevanja i nepoznavanja sopstvenih emocija, kao i njihovo iskazivanje.
- Međusobna kompatibilnost je bitna u partnerskim odnosima. Ženama je potrebna emocija, ženama je potrebno razumevanje i više vremena ne samo za intimnost - kaže Rodić.
Rodić ističe da je ženama potrebno da se povežu sa muškarcima, a kaže d aje česta i pojava demiseksualnost, što je nemogućnost žene da oseti seksualnu potrebu bez emotivne konekcije, ili sapioseksualnost što je nemogućnost da se ostvari seksualna povezanost bez intelektualne.
- Muškarci često nemaju strpljenja. Oni imaju potrebu da brže reaguju, brže se uzbuđuju. Žele da izbegnu konflikt i komunikaciju, što ženama omogućava da se bolje povežu - kaže Rodić.
Rakita kaže da su muškarac i žena polarnosti koje se kroz seksualnost uočavaju, a seksualnost je najdostupnije mesto za spajanje polarnosti.
- Svako od nas u sebi nosi i muški i ženski deo sebe. U tom činu seksualnog spajanja mi postajemo jedno. Ta vrsta zadovoljstva, naročito u orgazmu nadmašuje sva druga do tada poznata zadovoljstva - kaže Rakita.
Stanimirović kaže da je kod današnjih mladih muškaraca najveći problem što je sve u dokazivanju:
- Deca se rađaju sa određenim kompleksom, društvene mreže previše utiču i na seksualnost, i na veze. Svakodnevno me zbunjuje što ne postoji veza, prvo se ulazi u kombinaciju, što znači krijemo se, ja mogu da imam više partnera jer niko ne zna da sam tvoj dečko ili devojka - kaže Stanimirović.
Milica Stanimirović dodaje da devojke prelako pristaju na to jer je to jedino što je ponuđeno.
- Svakodnevni stres i to što nešto nema, a želi da ima jer je video kod nekog drugog mužjaka su najveći problemi - kaže Stanimirović.
Milošević kaže da seksualnost utiče na nas, ali da na nju utiče i okolina, iskustva i sam život.
- Ako ste vi od srednjeg veka veštica, pa deset miliona spaljenih "veštica", a danas ste u moderno doba vređani zbog toga sa kim spavate, to vam se odrazi na identitet. Muškarac sve konstra dobija. Uvek je glavni, žena je podređena i vodi veliku brobu da bi se dokazala. Žena mora da shavti da je ona suština i da ima deset puta više moći u seksu nego muškarac - kaže Milošević.
On tvrdi da su muškarci promiskutetni jer su nesigurni zbog nepoznavanja ženskog tela.
