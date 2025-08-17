Slušaj vest

Sijamske bliznakinjeEbi i Britani Hensel, koje su postale poznate 1990-ih i kasnije imale svoju rijaliti emisiju na kanalu TLC, viđene su u četvrtak kako nose tek novorođenu bebu u auto-sedištu.

Naime, bliznakinje su stavile bebu na zadnje sedište crnog Teslinog automobila na parkingu u Arden Hilsu, Minesota, ali se još uvek nisu oglasile da potvrde da li je dete njihovo. Dejli Mejl je kontaktirao njihovog predstavnika za komentar, a odgovor se još uvek čeka.

Ova pojava izazvala je novo interesovanje za njihove živote nakon nedavne informacije da se Ebi udala za američkog vojnog veterana Džošuu Boulinga 2021. godine. Detalji o braku postali su javni tek prošle godine, kada je takođe otkriveno da je Ebi postala pomajka Boulingove ćerke iz prethodne veze, prema navodima TMZ-a.

U dokumentarcu iz 2003. godine pod nazivom "Joined for Life" sijamske sestre izrazile su želju da jednog dana imaju svoju decu.

Javnost je saznala više o Ebinom „tajnom“ braku nakon što je "Today" došao do matičnih podataka o venčanju para.
Nedugo zatim, Bouling je ažurirao svoj Fejsbuk profil tako da uključuje fotografiju sa Ebi i Britni, što je delovalo kao znak ujedinjene porodice. Uprkos negativnim komentarima i radoznalosti javnosti u vezi sa funkcionisanjem njihove veze, sestre su se kroz istoriju hrabro suočavale sa kritikama.

U jednom TikTok videu objavljenom nakon što je vest o braku procurila, direktno su se obratile kritičarima napisavši:

- Ovo je poruka za sve hejtere. Ako vam se ne sviđa to što radim, ali gledate sve što radim – i dalje ste fan.

U galeriji pogledajte fotografije Ebi i Britani Hensel:

Sijamske bliznakinje Britani i Abi Foto: Printscreen YouTube, XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia, Printscreen/Instagram

U junu 2024. godine bliznakinje su ponovo objavile TikTok video-snimke sa Ebine svadbe, uključujući i snimak njenog prvog plesa sa Boulingom, uz remiks pesme „Rolling in the Deep“ pevačice Adele.

Objavile su još jedan video sa porukom: "Znamo da mislite da nas poznajete", uz pesmu „Collide“ pevačice Džastin Skaj.

Ebi i Britni, koje imaju 34 godine, su dicefalične sijamske bliznakinje – što znači da imaju dve glave, ali dele jedno telo. Svaka upravlja jednom stranom tela: Ebi kontroliše desnu ruku i nogu, Britni levu, a deli organe ispod struka i imaju zajednički krvotok.

Henselove su postale poznate nakon gostovanja u emisiji Opre Vinfri 1996. godine i pojavljivanja na naslovnici časopisa "LIFE". Njihova emisija na TLC-u pratila ih je kroz studije na Univerzitetu Betel u Minesoti, kao i kroz putovanja po Evropi, gde su gledaocima pružile retku priliku da zavire u njihov svakodnevni život. Za sada, nema dodatnih informacija o bebi.

(Kurir.rs/DailyMail)

Ne propustiteŽivotOne su sijamske bliznakinje i jedna je udata: Dele karlicu i reproduktivni sistem, a ovako uspevaju da funkcionišu
Screenshot 2025-07-17 133942.png
Ludi svetKad je udata sijamska bliznakinja otkrila šta njena sestra radi dok ona ima odnos s mužem ceo svet je zanemeo od šoka, jedna stvar ipak ostaje misterija
britani i abi hensel foto tik tok (1).jpg
ŽivotRođene su sa dve glave i jednim telom, a onda su odlučili da ih razdvoje: Tragediju koja ih je zadesila roditelji i dan-danas ne mogu sebi da oproste
Kejti i Ejliš Holton 7.png
ŽivotImaju jedno telo, a 2 mozga: Roditelji su strahovali za njihov život, u detinjstvu se borile sa prekim pogledima, a sve što su želele je samo jedna stvar
14235672435.jpg

Bonus video: Žena u 56. godini rodila bliznakinje

Žena u 56. godini rodila bliznakinje Izvor: TikTok/angiepeters86