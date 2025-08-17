Slušaj vest

Sijamske bliznakinjeEbi i Britani Hensel, koje su postale poznate 1990-ih i kasnije imale svoju rijaliti emisiju na kanalu TLC, viđene su u četvrtak kako nose tek novorođenu bebu u auto-sedištu.

Naime, bliznakinje su stavile bebu na zadnje sedište crnog Teslinog automobila na parkingu u Arden Hilsu, Minesota, ali se još uvek nisu oglasile da potvrde da li je dete njihovo. Dejli Mejl je kontaktirao njihovog predstavnika za komentar, a odgovor se još uvek čeka.

Ova pojava izazvala je novo interesovanje za njihove živote nakon nedavne informacije da se Ebi udala za američkog vojnog veterana Džošuu Boulinga 2021. godine. Detalji o braku postali su javni tek prošle godine, kada je takođe otkriveno da je Ebi postala pomajka Boulingove ćerke iz prethodne veze, prema navodima TMZ-a.

U dokumentarcu iz 2003. godine pod nazivom "Joined for Life" sijamske sestre izrazile su želju da jednog dana imaju svoju decu.

Javnost je saznala više o Ebinom „tajnom“ braku nakon što je "Today" došao do matičnih podataka o venčanju para.

Nedugo zatim, Bouling je ažurirao svoj Fejsbuk profil tako da uključuje fotografiju sa Ebi i Britni, što je delovalo kao znak ujedinjene porodice. Uprkos negativnim komentarima i radoznalosti javnosti u vezi sa funkcionisanjem njihove veze, sestre su se kroz istoriju hrabro suočavale sa kritikama.

U jednom TikTok videu objavljenom nakon što je vest o braku procurila, direktno su se obratile kritičarima napisavši:

- Ovo je poruka za sve hejtere. Ako vam se ne sviđa to što radim, ali gledate sve što radim – i dalje ste fan.

U junu 2024. godine bliznakinje su ponovo objavile TikTok video-snimke sa Ebine svadbe, uključujući i snimak njenog prvog plesa sa Boulingom, uz remiks pesme „Rolling in the Deep“ pevačice Adele.

Objavile su još jedan video sa porukom: "Znamo da mislite da nas poznajete", uz pesmu „Collide“ pevačice Džastin Skaj.

Ebi i Britni, koje imaju 34 godine, su dicefalične sijamske bliznakinje – što znači da imaju dve glave, ali dele jedno telo. Svaka upravlja jednom stranom tela: Ebi kontroliše desnu ruku i nogu, Britni levu, a deli organe ispod struka i imaju zajednički krvotok.

Henselove su postale poznate nakon gostovanja u emisiji Opre Vinfri 1996. godine i pojavljivanja na naslovnici časopisa "LIFE". Njihova emisija na TLC-u pratila ih je kroz studije na Univerzitetu Betel u Minesoti, kao i kroz putovanja po Evropi, gde su gledaocima pružile retku priliku da zavire u njihov svakodnevni život. Za sada, nema dodatnih informacija o bebi.

