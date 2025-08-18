Slušaj vest

Gubitak bilo čega što ima emotivnu ili materijalnu vrednost nikada nije prijatan, a posebno kada je reč o venčanoj burmi. Tokom letnjih meseci ovakve situacije, nažalost, nisu retkost – a ovoga puta zadesile su jednu Srpkinju.

Apel izvesne Teodore, koja je doživela neprijatnost tokom letovanja, brzo se proširio društvenim mrežama.

"Olimpik Bič, plaža u pravcu Areti apartmana gde su trščani suncobrani, ispala mi je venčana burma, na njoj je izgraviran datum venčanja 26.11.2022. Molim vas ako je neko pronađe, odužiću se i životom ako treba!", napisala je Teodora vidno uznemirena, a svoju molbu objavila je na Fejsbuku, na grupi "Live from Greece", ne bi li što više ljudi videlo i eventualno joj pomoglo.

Izgubila burmu na plaži, ilustracija Foto: Shutterstock

Ljudi su u komentarima odmah počeli da se javljaju:

"Od srca vam želim da je nađete i shvatite više i vi i svi koji dolaze na more da nakit ostaje kod kuće!", "Pomozi Bože da je nađete".

"Evo gde da tražite"

"Preki dan sam video burmu, čovek u nekoj grupi je objavio da je pronađena zlatna burma i rekao da ima posveta u na njoj, ko zna posvetu napamet vratiće mu burmu. Potraži u svim grupama Grčka letovanje".

Još neko je slično posavetovao:

Potražite u grupi "Grčka Info". Juče je neko objavio i čini mi se baš takva", "Video sam neki post da je neko našao i koliko se sećam, baš taj datum 26.11.22.", "Neko je objavio da je nađena burma. Na recepciji je ostavljena".

Stigle i kritike

"Živim na moru i nikad mi na pamet nije palo da pođem do plaže sa nečim vrednim. Telefon, malo para u maskicu i to je to. S tim što sve moguće šifre imam zapisane kod kuće i nemam problema ni ako mi ukradu telefon".

"Pitam se je l' samo meni nije žao ovih što gube nakit po plaži?", "U, dokle, bre, ljudi?!

Neko je dodao: "Istog datuma su se venčali i moji roditelji, ali davne 1967".

