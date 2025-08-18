Slušaj vest

Slomljeni otac iz Brazila prošlog oktobra je podelio potresnu priču nakon što su ožalošćeni na sahrani primetili da se njegova osmomesečna ćerka pomerala u kovčegu.

Naime, kada je jedan rođak dotakao prstiće male Kiari, beba ih je snažno stegla. U tom trenutku farmaceut, koji je bio u blizini, proverio je stanje i shvatio da devojčica i dalje diše, pa je odmah pozvao hitnu pomoć.

Kiara je ponovo hitno prebačena u bolnicu – svega 16 sati nakon što su lekari utvrdili da je preminula. Međutim, doktori su tada još jednom proglasili smrt. Ipak, šokantno je da je devojčica imala puls i saturaciju kiseonika od 84 odsto – stanje koje zahteva urgentnu intenzivnu negu. Pored toga, lekari nisu pronašli ni trag rigor mortisa, prirodnog procesa ukočenosti tela koji nastupa između šest i osam sati nakon smrti.

Slomljeni otac, Kristijano Santos, izjavio je:

– Mi smo već bili potpuno uništeni. Onda se pojavila mala nada… ali na kraju se ovo desilo – rekao je kroz suze.

Potresna scena na sahrani

Neverovatna drama odigrala se nakon što je Kiara prebačena iz bolnice Faustino Riscarolli u gradu Koreja Pinto, u brazilskoj državi Santa Katarina, u pogrebni salon.

Roditelji su doneli odeću u kojoj će njihova ćerkica biti položena, a opelo je počelo u 19 časova, svega 16 sati nakon što je devojčica prvi put proglašena mrtvom.

Istraga protiv bolnice

Nakon šokantnih dešavanja, bolnica je priznala da je dete već bilo proglašeno mrtvim, a zatim i drugi put nakon što je vraćeno u bolnicu. Zbog ovog slučaja, pokrenuta je istraga koju sprovodi brazilska Naučna policija.

Gradska uprava Koreja Pinto uputila je javno izvinjenje porodici i obećala da će za 30 dana podneti detaljan izveštaj o ovom slučaju.

