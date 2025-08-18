Slušaj vest

Bračni par iz SAD-a, Dona i Vener Džonson, kupili su DNK test iz šale, a rezultati koji su stigli mesec dana kasnije neprijatno su ih iznenadili.

Naime, par ima dvanaestogodišnjeg sina, koji je začet u klinici za vantelesnu oplodnju, a ispostavilo se da on nije Venerovo biološko dete. U klinici je došlo do zabune te je Donina jajna ćelija oplođena spermom nepoznatog donora.

- Kad sam pogledao rezultate testa, video sam ime svoje žene pod imenom majke, a ispod oca je pisalo nepoznato - rekao je Vener za televizijski kanal ABC4.

Dodao je da je u tom trenutku pomislio da ne razume kako je moguće da ime oca bude nepoznato.

- Shvatate da postoji mogućnost da se nešto tako dogodi, ali vam nikad ne padne na pamet da se to može dogoditi vama - dodao je Vener, prenosi Index.

Par se odlučio na vantelesnu oplodnju 2007. godine, nakon što su saznali da ne mogu prirodnim putem dobiti drugo dete. Sinu su na kraju rekli istinu i potražili njegovog biološkog oca. Ispostavilo se da je dečakov biološki otac sa svojom partnerkom istog dana došao u kliniku kada i Dona i Vener.

Oba para su podnela tužbu protiv klinike.

- Ono kroz šta mi prolazimo je neverovatno. Mislili smo da će, s obzirom na sve što se dešava, biti pristojniji i da će s više obzira komunicirati s nama, ali to uopšte nije tako - opisao je Vener.

