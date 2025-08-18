Slušaj vest

Otac jednog deteta preminuo je samo 24 sata nakon što mu je lekar opšte prakse pogrešno dijagnostikovao tonzilitis (upalu krajnika) i odbio da ga pošalje u hitnu pomoć iako mu se grlo "zatvaralo".

Mučio ga je uporan kašalj

Majkl Rejnolds (29), prvobitno je dobio savet da odmara nakon što se obratio svom lekaru žaleći se na bol i otok u grlu, kao i uporan kašalj koji je trajao dva do tri meseca. Nakon pregleda 29. novembra 2023. godine, poslat je kući sa steroidnim sprejom za nos i upućen na rendgen pluća. Međutim, kada su mu se simptomi pogoršali i nije mogao da guta, sledećeg dana ga je pregledao drugi lekar nakon što mu je ponuđen hitan termin uživo.

Majkl se žalio na uporan kašalj i otok u grlu Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Potražio je mišljenje drugog lekara

Gospodin Rejnolds je rekao lekaru da ne može da jede ni da guta, i da mu se grlo zatvara. Imao je visoku temperaturu i pljuvao je u činiju jer nije mogao da proguta svoju pljuvačku. I pored toga što je pitao da li bi trebalo da ide u hitnu pomoć, lekar je odbacio njegove zabrinutosti, dijagnostikovao mu tonzilitis i prepisao oralne antibiotike.

Nakon što je preuzeo recept u apoteci, gospodin Rejnolds se vratio kući u Bostonu, Linkolnšir, sa suprugom Šarlot, gde se srušio i doživeo napad. Šarlot je pozvala hitnu pomoć i Majkl je prebačen u bolnicu, ali je preminuo narednog jutra, 1. decembra.

Nekoliko meseci pre smrti postao je otac

Vozač kamiona, koji je samo nekoliko meseci ranije postao otac sinu Džejkobu, hitno je prebačen u bolnicu, ali nije preživeo. Obdukcija je pokazala da je pretrpeo srčani zastoj izazvan nedostatkom kiseonika zbog zatvaranja disajnih puteva. Istraga o njegovoj smrti, sprovedena u decembru 2023, otkrila je da je postojala "propuštena prilika" da bude upućen u hitnu pomoć na hitno lečenje.

Porodica podnela tužbu

Njegova ožalošćena porodica sada je angažovala advokatsku kancelariju za medicinske greške Irvin Mičel kako bi istražili njegov slučaj. Na sudu za istrage smrti u Linkolnširu čulo se da mu lekar nije dao dovoljno odlučne savete da se odmah javi u hitnu pomoć. Sudski veštak je zaključio da je Majkl preminuo od hipoksičnog srčanog zastoja povezanog sa opstrukcijom gornjih disajnih puteva i epiglotitisom—otokom poklopca dušnika koji se spušta prilikom gutanja.

Majklova porodica podnela je tužbu Foto: Shutterstock

Sud je utvrdio da je postojala "propuštena prilika", dodajući da bi Majkl, da je otišao u hitnu pomoć, verovatno bio ranije prebačen u reanimaciju. Takođe je naglašeno da bi osoblje u bolnici verovatno bilo bolje upoznato sa simptomima epiglotitisa, stanja u kom se kožni nabor na kraju grla natekne i blokira disajne puteve.

- Gledati kako Džejkob odrasta bez svog tate pored sebe je poražavajuće i svakog dana nam Majkl strašno nedostaje - izjavila supruga gospodina Rejnoldsa.

- Majkl nam je značio sve i njegov gubitak je ostavio ogromnu prazninu u našim životima koja nikada neće nestati. Dali bismo sve da ga vratimo. Istraga i ponovno proživljavanje svega bilo je posebno uznemirujuće, ali sada barem imam neke odgovore zašto Majkl više nije sa nama i biću u stanju da to objasnim Džejkobu kada poraste dovoljno da razume. Sve čemu se sada mogu nadati jeste da će deljenjem naše priče doći do poboljšanja u zdravstvenoj zaštiti drugih i veće svesti o simptomima epiglotitisa i potrebi za hitnim lečenjem, jer ja za ovo stanje nikada ranije nisam ni čula. Ne bih želela da iko prođe kroz ono što smo mi prošli - dodala je, a tim povodom oglasio se i porodični advokat Rouzi Čarlton

Šarlot, Majklova supruga, očajna je ali se nada da će njihov slučaj pomoći drugima Foto: Profimedia

- Ovo je zaista tragičan slučaj u kojem je jedan mladi otac izgubio život. Šarlot i ostatak Majklove porodice s pravom se teško mire sa njegovim iznenadnim i neočekivanim gubitkom, i to pod ovakvim okolnostima. Takođe su imali niz zabrinutosti u vezi sa događajima koji su prethodili Majklovoj smrti. Zabrinjavajuće je što je istraga potvrdila te sumnje. Iako nam je drago što smo uspeli da dobijemo odgovore koje Majklova porodica zaslužuje, sada je ključno da se iz ovoga izvuku pouke, kako bi se unapredila bezbednost pacijenata i sprečilo da drugi dožive ono što je Majkl doživeo - zaključila je advokatica za Daily Mail.

