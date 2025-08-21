Slušaj vest

Anđela i Kejd Džonson su se venčali u vešeraju 2003. godine – ona je imala samo 16, on 19 godina. Ali njihova sudbina nije bila u njihovim rukama. Oboje su odrasli u ozloglašenom poligamnom kultu – Fundamentalističkoj crkvi Isusa Hrista svetaca poslednjih dana (FLDS) – i brak im je bio nametnut.

Sekta je postala poznata širom sveta kada je njen vođa, samoproglašeni „prorok“ Voren Džefs, optužen za višestruko zlostavljanje devojčica, uključujući i sopstvenu decu.

Džefs je dugo bio begunac od zakona, ali je 2006. godine uhapšen u Las Vegasu i kasnije osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu zbog seksualnog zlostavljanja maloletnica.

Voren Džefs bio je vođa Fundamentalističke crkve Isusa Hrista svetaca Foto: HO / AFP / Profimedia

Anđela i Kejd se sećaju da, iako nisu bili posebno bliski sa Džefsom, njegovo hladno i arogantno ponašanje je ostavilo traga.

„Da ste ga ikada sreli, odmah biste znali da je pun sebe. Bio je jednostavno – jeziv“, kaže Anđela.

Odrastanje u zatvorenom svetu kulta

Anđela, koja sada ima 38 godina i radi kao medicinska sestra iz Britanske Kolumbije u Kanadi, seća se da su devojke u kultu bile primorane da se udaju čim bi dostigle tinejdžerske godine. Jedan od muškaraca koje je poznavala imao je čak 24 žene.

„Udaja u mladosti bila je suština našeg vaspitanja. To nam je usađivano celog života“, objašnjava ona. „Devojčicama nije bilo dozvoljeno da idu u školu posle desetog razreda jer, prema učenjima kulta, nije im bilo potrebno obrazovanje.“

ilustracija Foto: Shutterstock, Ilustracija

Kejd je odrastao u Hildejlu, Juta, gradu koji je, zajedno sa susednim Kolorado Sitijem, Arizona, bio uporište kulta.

„Šta radimo?“ – brak zaključen u tišini

Pošto sudija za brak nije bio prihvaćen na imanju kulta, Anđela i Kejd su se venčali u vešeraju. Iste večeri je održano i versko venčanje.

Anđela priznaje da je bila potpuno izgubljena.

„Te noći smo otišli u krevet i oboje smo ležale budne u potpunoj tišini. Samo smo se pitali: 'Šta radimo?'“

Brzo je shvatila da ne želi brak, niti stroga životna pravila.

„Imala sam 16 godina i želela sam da radim ono što tinejdžeri rade – da slušam muziku, Šenaju Tvejn, Britni Spirs. Bile su mi važne sitnice.“

Kejd se seća kako je i sam tajno kršio pravila.

„Slušao sam muziku, povremeno bih pio alkohol. Ali kada sam se oženio, shvatio sam da sada moram biti 'glava domaćinstva' i da sve mora biti po pravilima.“

To je značilo da je morao da kontroliše svoju mladu ženu.

„Anđela je upravo prošla kroz strogi režim u očevom domu, a onda se ponovo našla u istoj situaciji – ovaj put sa mnom, dok sam ja pokušavao da shvatim kako da živim po tim pravilima.“

Bekstvo iz kulta i novi početak

Anđela se ubrzo pobunila protiv tog načina života. Njeni roditelji, uz podršku kulta, poslali su je da živi sa tetkom koju nikada ranije nije upoznala.

„Bio je to blagoslov. Bila je divna žena. Pomogla mi je da stanem na noge i počnem da gledam na život iz potpuno drugačije perspektive.“

Do 2004. godine, Anđela i Kejd su ponovo počeli da komuniciraju, kada su njihovi najbolji prijatelji počeli da se zabavljaju. Iako je Anđela u početku želela razvod, shvatila je da su se oboje promenili. Kejd je, kako ona kaže, „pobegao iz kulta“ i želeo novi život.

„Ponovo smo počeli da razgovaramo i družimo se. Na kraju sam pomislila: 'Ti si zapravo kul.' Šalim se, ali sećam se da je skidao majicu dok smo plivali, a ja sam rekla: 'U redu, izgledaš dobro'“, kaže Anđela uz smeh za People.

Odlučili su da daju svom braku još jednu šansu.

ilustracija Foto: Karina Tkach / Alamy / Profimedia

„Rekla sam: 'Najgore što može da se desi je da se razvedemo. Već smo u braku.'“

Ljubav koja traje

Danas, Anđela i Kejd imaju troje dece zajedno - tinejdžere od 18 i 15 godina i najmlađe dete koje ima 3 godine. Anđela radi kao medicinska sestra u porodilištu, dok je Kejd pilot helikoptera.

Njihov brak je sada ispunjen ljubavlju, slobodom i zajedničkim vremenom. Planinare, voze bicikl, skijaju, a Anđela vodi sopstvenu liniju dečije odeće pod nazivom Glimmers.

„Naša deca imaju slobodu da budu ono što jesu. Ne pokušavamo da ih oblikujemo prema našim željama ili pravilima koja smo morali da trpimo“, objašnjava Kejd.

Anđela dodaje:

„Moj najveći ponos je videti koliko su moja deca srećna. To mi znači sve.“

