Skoro dve decenije, Ubica iz Grin Rivera terorisao je državu Vašington, oduzimajući živote i uspešno izbegavajući vlasti. Ali u jednoj od najmračnijih i najbizarnijih epizoda u američkoj istoriji kriminala, potrazi za njim pridružio se Ted Bandi, jedan od najozloglašenijih serijskih ubica svih vremena.

Ova neobična saradnja, koja podseća na zaplet filma „Kad jaganjci utihnu“, sada je tema nove dokumentarne serije na Huluu, „Ted Bandi: Dijalog sa đavolom“, koja je počela 7. avgusta. Dokumentarac je inspirisan knjigom iz 1995. godine „Rečni čovek: Ted Bandi i ja lovimo ubicu iz Grin Rivera“ Boba Kepela, čoveka koji je pomogao u hvatanju Bandija.

Serija baca svetlo na to kako je Kepel, zajedno sa detektivom Dejvom Rajhertom, radio sa Bandijem dok su pokušavali da razumeju um jednog od najbrutalnijih ubica u Americi.

Ko je bio Ubica iz Grin Rivera?

Pravo ime Ubice iz Grin Rivera je Gari Ridžvej, rođen 18. februara 1949. u Solt Lejk Sitiju, a odrastao u Sijetlu.

Nakon što je završio srednju školu 1969. godine, Ridžvej se pridružio mornarici i služio u Vijetnamu. Po povratku, zaposlio se kao farbar kamiona, posao koji je obavljao tri decenije do hapšenja 2001. godine.

Kako je dobio nadimak?

Nadimak „Ubica sa Grin Rivera“ dobio je jer su njegove prve žrtve pronađene duž obala Grin Rivera blizu Sijetla.

1. jula 1982. godine, telo šesnaestogodišnje Vendi Li Kofild pronađeno je kako pluta u reci - gola, sa farmerkama vezanim oko vrata. Tokom sledećeg meseca, još pet tela je otkriveno duž jedne milje reke, što je dovelo do formiranja specijalne policijske jedinice - Tima Grin River.

Žrtve serijskog ubice Garija Ridžveja Foto: printscreen/youtube/Real Crime

Istraga je otkrila da su žrtve - uključujući Žizel Lovern, Debru Lin Boner, Marsiju Fej Čepmen, Sintiju Džin Hajnds i Opal Mils - uglavnom bile seksualne radnice, sve zadavljene.

Kako su istražitelji kasnije rekli, „Tim je bukvalno naišao na tela. Tako je ubica dobio ime.“

Počeci

Otprilike godinu dana nakon razlaza sa suprugom, Geri je izašao na ulicu da pronađe svoju prvu žrtvu. Svojih prvih pet nesrećnica pokupio je na putu blizu Grin reke u državi Vašington, gde će kasnije biti pronađeni njihovi ostaci.

Najčešće su to bile usamljene devojke koje su stopirale na autoputu ili tamo radile kao prostitutke. Ubica bi im ponudio novac za seks, davivši ih rukama, grudnjakom ili kaišem. Počinio je 45 od 49 napada između 1982 i 1984. Najmlađa žrtva imala je 14, a najstarija 38 godina.

"Zadavio sam ih. I bio sam veoma dobar u tome", priznao je manijak kasnije na sudu.

Koliko je žena ubio Gari Ridžvej?

Ridžvej je osuđen za 49 ubistava, priznao je najmanje 71, a istražitelji veruju da je taj broj mogao biti preko 100. Ovo ga je učinilo jednim od najmonstruoznijih i najplodnijih serijskih ubica u istoriji SAD.

Sam Ridžvej je na sudu priznao zašto je izabrao seksualne radnice:

„Znao sam da neće odmah biti prijavljeni kao nestale. Mislio sam da mogu da ubijem koliko god želim, a da me ne uhvate.“

Kada su detektivi uhvatili Ridžveja, bili bi iznenađeni da je njegov koeficijent inteligencije bio samo 80, a on je već dugi niz godina vešto obmanjivao najbolje umove forenzičke nauke.

Zašto je Ted Bandi želeo da pomogne?

Detektiv Dejv Rajhert, koji je vodio istragu, bio je iznenađen kada mu je Bandi, tada u smrtnoj kazni, pisao.

Bandi mu je ponudio pomoć da „uđe u um serijskog ubice“. Međutim, istražitelji su verovali da su ga motivisali lični motivi - ljubomora i želja da ponovo bude u centru pažnje.

„Mislim da ga je nerviralo što je ubica iz Grin Rivera punio naslovne strane dok je on bio u zatvoru i polako bivao zaboravljen“, rekao je Rajhert.

Da li je Bandi zaista pomogao?

Iako Bandijev savet nije direktno doveo do hapšenja, istražiteljima je dao dragocen uvid u ubičin um. Bandi je sugerisao da bi se Ridžvej mogao vratiti telima svojih žrtava da bi imao seks sa njima – što se kasnije ispostavilo kao tačno.

Takođe je predložio da policija postavi zasede u blizini grobova, nadajući se da će se ubica vratiti.

Geri Ridžvej nakon hapšenja Foto: King County Sheriff's Dept. / Zuma Press / Profimedia

Kako je Ridžvej konačno uhvaćen?

Iako je bio osumnjičeni od 1980-ih, tek 2001. godine DNK testiranje je povezalo Ridžveja sa ubistvima. Dokazi uzeti iz njegove kuće i automobila prikupljeni su davno, ali su tek novim metodama dali konačne rezultate.

Uhapšen je krajem 2001. godine, a dve godine kasnije se izjasnio krivim za 48 ubistava kako bi izbegao smrtnu kaznu. Osuđen je na doživotni zatvor bez prava na uslovni otpust.

„Žao mi je što sam ubio ove žene. Imale su ceo život pred sobom. Mogu samo da se nadam da počivaju u miru“, rekao je Ridžvej na sudu.

Godine 2011, njegovoj kazni je dodata još jedna kazna – ukupno 49 doživotnih zatvorskih kazni.

Gde je danas ubica iz Grin Rivera?

Geri Ridžvej, poznat kao Zeleni rečni ubica – osuđen za 49 ubistava Foto: ELAINE THOMPSON / AFP / Profimedia

Danas se Gari Ridžvej nalazi u državnom zatvoru u Vašingtonu, u gradu Vala Vala. U septembru 2024. godine privremeno je prebačen u pritvor kako bi pomogao istražiteljima u rešavanju dodatnih slučajeva nestalih žena. Zatim je vraćen u zatvor, gde služi ostatak kazne.

