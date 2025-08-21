Neobičan simptom na vrhovima prstiju može da ukaže na najsmrtonosniji oblik raka: Obratite pažnju na svoje dlanove
Jedan neobičan simptom na vrhovima prstiju mogao bi da ukaže na jedan od najraširenijih oblika raka – rak pluća. Prema podacima organizacije za istraživanje raka u Velikoj britaniji, rak pluća godišnje odnese oko 34.800 života, što predstavlja 21% svih smrti izazvanih rakom.
Ono što ga čini posebno opasnim jeste činjenica da obično ne pokazuje vidljive simptome u ranim fazama, zbog čega dijagnoza često stiže kada je bolest već uznapredovala.
„Rak pluća obično ne izaziva primetne simptome dok se ne proširi kroz pluća ili na druge delove tela. To znači da prognoza za ovu bolest nije toliko povoljna kao kod mnogih drugih vrsta raka“ - ističe organizacija.
Zbog toga je rano prepoznavanje bilo kakvih pokazatelja bolesti ključno. Jedan od tih znakova može se javiti upravo na prstima.
Simptom – ‘finger clubbing’ (zadebljanje prstiju)
Organizacija upozorava da zadebljanje vrhova prstiju može biti simptom raka pluća. Ovaj znak obično zahvata vrhove prstiju na obe ruke i razvija se postepeno tokom godina.
Znak uključuje sledeće promene:
- Jastučasta ili mekša baza nokta, dok koža oko njega postaje crvenija
- Širi ugao između nokta i kožice, što dovodi do izraženijeg savijanja nokta
- Nokti i okolna koža izgledaju sjajno, a nokti mogu imati uzdužne brazde
- Krajevi prstiju izgledaju veće, što stvara ‘zadebljani’ izgled
Ovaj simptom često se razvija polako, ali u specifičnim situacijama, poput plućnog apscesa, može nastati brže. Jedan od načina da se proveri zadebljanje je da se spoje nokti obe ruke – ako se formira dijamantski razmak, prsti su verovatno normalni; ako razmaka nema, to može ukazivati na zadebljanje. NHS ga opisuje kao “ređe” pojavljujući simptom raka pluća.
Drugi simptomi raka pluća
Pored promena na prstima, neki od češćih znakova uključuju:
- Uporan kašalj koji ne prestaje tri nedelje
- Dugotrajan kašalj koji se pogoršava
- Česte infekcije pluća
- Kašljanje krvi
- Bol ili nelagodnost pri disanju ili kašljanju
- Stalna nedostatak daha
- Neprestan umor ili nedostatak energije
- Gubitak apetita ili neobjašnjiv gubitak težine
Dodatni, ređi simptomi mogu biti:
- Teškoće pri gutanju (disfagija) ili bol pri gutanju
- Sviranje u plućima
- Promuklost
- Oticanje lica ili vrata
- Stalan bol u grudima ili ramenima
Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, važno je da odmah posetite svog lekara opšte prakse. Pušenje cigareta ostaje glavni uzrok raka pluća, odgovorno za više od 70% slučajeva.
(Kurir.rs/Ona.rs)
