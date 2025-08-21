Slušaj vest

Jedan neobičan simptom na vrhovima prstiju mogao bi da ukaže na jedan od najraširenijih oblika raka – rak pluća. Prema podacima organizacije za istraživanje raka u Velikoj britaniji, rak pluća godišnje odnese oko 34.800 života, što predstavlja 21% svih smrti izazvanih rakom.

Ono što ga čini posebno opasnim jeste činjenica da obično ne pokazuje vidljive simptome u ranim fazama, zbog čega dijagnoza često stiže kada je bolest već uznapredovala.

„Rak pluća obično ne izaziva primetne simptome dok se ne proširi kroz pluća ili na druge delove tela. To znači da prognoza za ovu bolest nije toliko povoljna kao kod mnogih drugih vrsta raka“ - ističe organizacija.

Rak pluća je jedan od najsmrtonosnijih oblika ove bolesti Foto: Shutterstock

Zbog toga je rano prepoznavanje bilo kakvih pokazatelja bolesti ključno. Jedan od tih znakova može se javiti upravo na prstima.

Simptom – ‘finger clubbing’ (zadebljanje prstiju)

Organizacija upozorava da zadebljanje vrhova prstiju može biti simptom raka pluća. Ovaj znak obično zahvata vrhove prstiju na obe ruke i razvija se postepeno tokom godina.

Znak uključuje sledeće promene:

Jastučasta ili mekša baza nokta, dok koža oko njega postaje crvenija

Širi ugao između nokta i kožice, što dovodi do izraženijeg savijanja nokta

Nokti i okolna koža izgledaju sjajno, a nokti mogu imati uzdužne brazde

Krajevi prstiju izgledaju veće, što stvara ‘zadebljani’ izgled

Prsti mogu biti zadebljani Foto: Shutterstock

Ovaj simptom često se razvija polako, ali u specifičnim situacijama, poput plućnog apscesa, može nastati brže. Jedan od načina da se proveri zadebljanje je da se spoje nokti obe ruke – ako se formira dijamantski razmak, prsti su verovatno normalni; ako razmaka nema, to može ukazivati na zadebljanje. NHS ga opisuje kao “ređe” pojavljujući simptom raka pluća.

Drugi simptomi raka pluća

Pored promena na prstima, neki od češćih znakova uključuju:

Uporan kašalj koji ne prestaje tri nedelje

Dugotrajan kašalj koji se pogoršava

Česte infekcije pluća

Kašljanje krvi

Bol ili nelagodnost pri disanju ili kašljanju

Stalna nedostatak daha

Neprestan umor ili nedostatak energije

Gubitak apetita ili neobjašnjiv gubitak težine

Dugotrajan kašalj koji se pogoršava je jedan od simptoma raka pluća Foto: Shutterstock

Dodatni, ređi simptomi mogu biti: Teškoće pri gutanju (disfagija) ili bol pri gutanju

Sviranje u plućima

Promuklost

Oticanje lica ili vrata

Stalan bol u grudima ili ramenima

Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, važno je da odmah posetite svog lekara opšte prakse. Pušenje cigareta ostaje glavni uzrok raka pluća, odgovorno za više od 70% slučajeva.

