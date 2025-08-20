Slušaj vest

Britanska putnica Ališa Pirgotis (27) mislila je da pati od običnog mamurluka, a ispostavilo se da se bori sa po život opasnom bolešću. Ona je podelila svoju horor priču nakon što je preživela ovu ozbiljnu bolest tokom boravka u Aziji ranije ovog leta.

- Bila sam prikovana za krevet, u velikim bolovima. Boleli su me mišići i kosti. Bila sam pomalo u bunilu. Nisam mogla da se koncentrišem ni na šta, i tada sam počela da paničim - izjavila je Ališa.

Ališa je prethodno obišla Kambodžu, Vijetnam, Laos i Filipine pre nego što je stigla u Indoneziju, tačnije na ostrvo za žurke, Gili Travangan.

Međutim, kada je njen saputnik shvatio da je možda pokupila nešto ozbiljnije od običnog mamurluka, ispostavilo se da je to jedno od najgorih mesta na kojima je to moglo da se desi.

- Momak s kojim sam tada putovala počeo je da shvata da mi je zaista loše, da nije u pitanju mamurluk. Razgovarao je sa osobom iz hostela i pogledali smo na internetu. Nije bilo bolnica ni ničega. Bila sam na jako malom ostrvu, praktično bez zdravstvene zaštite. Jednostavno sam imala peh da budem tamo u tom trenutku - rekla je ova devojka.

Na sreću, lekar je došao da je pregleda i uradio joj analizu krvi i tada je otkrio da je zaražena teškom bakterijskom infekcijom.

- Iskreno, mislila sam da ću umreti. Bilo je toliko loše da sam bukvalno pomislila: 'To je to'. Bila sam užasno iznervirana jer sam bila toliko blizu kraja svog putovanja. Bila sam bolesna i ranije, ali nikada ovako ozbiljno. Mnogo sam se brinula da kažem porodici - zapravo im nisam ni rekla, jer su u tom trenutku imali mnogo stresa na poslu. Rekla sam im tek nakon što sam prošla najgore - kazala je ona.

Prvih šest dana nije mogla da unese ni hranu ni vodu, telo joj je sve odbacivalo. Opisala je simptome kao 'ekstremnu mučninu i dijareju'.

Na kraju, lekari su otkrili da ima tifus, bakterijsku infekciju koja godišnje odnese više od 100.000 života, a Ališa čak nije ni znala da se s tim bori.

Sledećih šest dana provela je na infuziji u maloj improvizovanoj ambulanti, ali je posle negativnog testa na tifus bila prinuđena da napusti zemlju, jer joj je isticao turistički vizni rok.

- Skinuli su me sa infuzije, a već sutradan sam morala da letim za Bangkok. Još uvek mi je bilo jako loše, let je bio užasan. I narednih nekoliko dana u Bangkoku bilo je veoma teško. Nisam mogla ništa da radim. Posledice bolesti osećala sam još nedeljama, jednostavno se nisam osećala dobro - rekla je Ališa.

Kako je Ališa mogla da dobije tifus?

Tifusna groznica se prenosi kontaminiranom hranom ili vodom, najčešće u oblastima sa lošom higijenom i sanitacijom. Moguće je da je Ališa infekciju pokupila putem:

Vode za piće koja nije bila bezbedna Hrane pripremljene u nehigijenskim uslovima Kontaktom sa osobom koja je nosilac bakterije Salmonella typhi

Putnici u jugoistočnoj Aziji često su podložni ovakvim infekcijama ako ne paze na unos hrane i vode, ili ako nisu vakcinisani pre putovanja.

Tifus se prenosi konzumiranjem kontaminirane hrane ili vode, a Ališa ima dve teorije o tome kako je pokupila ovu opasnu infekciju.

- Mnogi ulični obroci koje jedete nisu pripremljeni u čistim uslovima. To su tople zemlje, a hrana stoji satima napolju. Piletina se drži na suncu, a posuđe verovatno nije oprano onako kako bi bilo u zapadnim zemljama. Jednostavno nisam bila pažljiva gde naručujem hranu. Jela sam sve što je u tom trenutku izgledalo i mirisalo dobro što verovatno nije najpametnija stvar koju sam mogla da uradim - rekla je ona.

Takođe veruje da je do zaraze moglo doći i zbog toga što nije prala ruke, naročito posle maženja uličnih mačaka:

- Bila sam usred ničega, mazila sam lutalice i zatim nastavila dan bez mogućnosti da operem ruke, satima. Nisam ponela ni sredstvo za dezinfekciju - rekla je Ališa.

Tifus je ozbiljna bolest, ali se može sprečiti jednostavnim merama - pažljivim izborom hrane, redovnim pranjem ruku i pravovremenom vakcinacijom. Ališin slučaj je podsetnik koliko putovanja u egzotične krajeve mogu biti rizična bez osnovnih mera opreza.

(Kurir.rs/ Ona/ Ladbible)

