Priča dečaka Rajana Hamonsa zaprepastila je i naučnike. Imao je četiri godine kada je samo ugledao fotografiju i rekao "To sam ja". Stvari su svakim narednim trenutkom psotajale sve jezivije.

Dečak je do detalja opisao svoj prošli život. Sećao se kako je živeo u velikoj beloj kući sa bazenom....

Majka nije pridavala pažnju ovom slučaju, jer je to pripisala bujoj dečjoj mašti. Njen sin počeo je da joj govori kako je u prošlom životu bio holivudski glumac. Iako su svi očekivali da će ovo sa vremenom prestati, postajalo je sve detaljnije.

Fotografija je promenila sve

Dečak je u petoj godini počeo da pati od snažnih noćnih mora u kojima je imao vizije iz prošlog života. U nekim noćima bi se budio vrišteči i držeći se za grudi ponavljajući da mu je "srce eksplodiralo dok je bio u Holivudu".

- Jednog dana mi je samo rekao – mama, moram nešto da ti kažem - rekla je majka, pa opisala razgovor.

Pričao joj je o putovanjima svetom, o druženju sa glumicom Ritom Hejvort, o tome kako je plesao na Brodveju. Bili su to detalji koje nije mogao da izmisli jer se radilo o događajima i osobama iz prve polovine 20. veka, davno pre nego što se on rodio.

A budući da je bio previše mali da bi mogao sve to da nauči, njoj je postalo sumnjivo. A onda se desila čudna situacija.

- Jedna fotografija promenila je sve. Bila je to scena iz filma "Night After Night" koji je snimljen 1932. godine - ispričala je Sindi.

Na fotografiji se, pored glumca Džordža Rafta, kog je Rajan prepoznao, nalazio i jedan od sporednih glumaca koji u celom filmu nema nijednu rečenicu. E upravo tog glumca je dečak pokazao i izgovorio "To sam bio ja".

Majka se obratila psihijatru. Potražila je pomoć Dr Džima B. Takera, profesora psihijatrije i neurobihevioralne nauke na Univerzitetu u Virdžiniji.Dr Džima B. Takera, profesora psihijatrije i neurobihevioralne nauke na Univerzitetu u Virdžiniji.

Džim B. Taker je uz pomoć filmskog stručnjaka došao do imena glumca. Bio je to Martin Martin. Nikada nije postao slavan, a preminuo je 1964. godine kao agent.

Rajan Hamons tvrdi da je reinkarnacija glumca po imenu Martin Martin Foto: Youtube/WisdomoftheVedas

- Rajanov slučaj iziskuje objašnjenje i ne može se tek tako otpisati. On nam je ispričao mnogo detalja o životu glumca o kom nije mogao nigde da čita jer je bio praktično anonimus - objasnio je Dr. Taker.

Ko je misteriozni glumac?

Reč je o momku koji je rođen 1903. u Filadelfiji, koji je oprobao kao statista, a onda je radio na lovac na talente u filmksoj industriji. Dečak je govorio o Martinovim sestrama, koje je on zaista imao.

Takođe se "prisetio" da je u prošlom životu devojke vozio na obalu okeana i uživao u pogledu na surfere. Pogodio je i da se Martin ženio četiri puta i da se po Los Anđelesu vozio u "finom, zelenom" automobilu.

Priča o dečaku koji se priseća prošlog života zaintrigirala je i medije. Dečak se tako pojavio u nekoliko emisija, a njegova priča ne prestaje da intrigira.

Rajan Hamons Foto: Prinscreen/YouTube/WisdomOfTheVedas

Više od 2.500 slučajeva prošlog života koji zbunjuju naučnike

Dokumentovani su brojni slučajevi male dece koja su iznosila vrlo specifične detalje iz istraženih slučajeva prošlih života. Savremeni istraživači pomno proveravaju tačnost dečjih izveštaja, analizirajući svaku mogućnost da su do informacija došli na uobičajenije načine ili da su maštali, ili da roditelji možda ulepšavaju njihove priče, navodi portal "Psihology today".

Najpoznatiji doktor u ovoj oblasti trenutno je Džim B. Taker, upravo onaj koji je pratio slučaj četvorogodišnjeg Rajana te 2009.

