Priča o Metju Imeru iz Redhila u Velikoj Britaniji nije samo svedočanstvo o borbi sa rakom debelog creva, već i primer kako medicina, upornost i ljubav porodice mogu da promene tok jedne naizgled beznadežne dijagnoze.

Danas, pet godina nakon što mu je otkriven karcinom debelog creva u četvrtom stadijumu, Metju i dalje prkosi statistikama i uživa u vremenu provedenom sa svojom porodicom.

Prvi znak da nešto nije u redu kod Metjua Imera pojavio se samo nekoliko dana nakon porodičnog roštilja povodom drugog rođendana njegovog sina. Tada 39-godišnji otac dvoje dece pomislio je da je pokvario stomak. "Pričao sam kolegama s posla tih prvih nedelja i mislio sam da nije bila dobra kobasica koju sam pojeo", rekao je.

Pogledajte u galeriji fotografije Metjua Imera i njegove porodice:

1/6 Vidi galeriju Metju Imer Foto: printscreen/instagram/eamermatthew

Ali bol je brzo postajao sve jači. Nakon hitnog odlaska na odeljenje urgentne medicine, poslali su ga kući sa lekovima protiv mučnine, ali se i dalje osećao užasno. Njegova supruga Sara (41), koja radi kao dula, odvela ga je u drugu bolnicu, gde su snimci pokazali "veliku opstrukciju" u debelom crevu.

Hirurzi su u hitnoj operaciji uklonili dve trećine creva. "Nekoliko dana kasnije potvrdili su da je u pitanju rak", priča Metju. Dijagnoza: karcinom debelog creva u četvrtom stadijumu.

Bolest se već proširila na jetru i potrbušnicu, a dodatne analize su otkrile retku BRAF mutaciju, koja uzrokuje brzo širenje tumora.

"Još uvek se sećam glasa osobe koja me je pozvala i rekla: ‘Dijagnoza se promenila… govorimo o mesecima, a ne o godinama kada je u pitanju preživljavanje’", prisetio se Metju događaja iz septembra 2020.

Na svoj 40. rođendan Metju je saznao da standardna hemioterapija nije uspela i da je rak dodatno uznapredovao. "Bio je to vrlo dramatičan, gotovo filmski trenutak", kaže on. "To je bila prelomna tačka. Rekli su mi: ‘Otvorili smo, videli da se proširilo, pokušaćemo s novim lekovima.’ Moja supruga Sara se srušila na pod."

Metju je započeo terapiju infuzijama Cetuksimaba svake dve nedelje, u kombinaciji sa četiri tablete Enkorafeniba dnevno – novi imunoterapijski lekovi bili su odobreni tek nekoliko meseci pre toga.

rak debelog creva Foto: Shutterstock

Iako se očekivalo da će mu lekovi tek produžiti život za "tri do šest meseci", efekat je bio neverovatan.

Za pola godine snimci su pokazali da nema traga od raka. Pet godina kasnije, i dalje je bez znakova bolesti i nastavlja terapiju. "Doživeti pet godina sa karcinomom u četvrtom stadijumu je prava retkost", kaže on. "Nisi na samrti, ali si moraš da misliš o tome na šta trošiš vreme."

U decembru 2024. godine podvrgnut je 14-časovnoj operaciji uklanjanja kancerogenog tkiva iz grudnog koša, nakon čega je usledila HIPEC hemioterapija.

Ponovo su snimci pokazali da je "sve čisto". Metju, koji vodi svoju dizajnersku agenciju, nastavlja da radi i da odgaja svoje dvoje dece. "Činjenica je da mlađi ljudi lakše podnose terapije i mogu duže i kvalitetnije da žive, čak i u četvrtom stadijumu", objašnjava.

Klikom na link pročitajte priču glumca Džejmsa van der Brika kome je otkriven rak debelog creva u 3. stadijumu.

"Nemam neku listu poslednjih želja, samo više vremena provodim gledajući lica svoje dece, vodim ih na predstave, idemo zajedno da se kupamo, sve to doživljavam intenzivnije. To znači da ti se sposobnost da budeš prisutan i fokusiran na ono što je važno pojačava."

Rak debelog creva je treći najčešći karcinom u svetu i drugi vodeći uzrok smrti od raka. Kod starijih ljudi učestalost opada zahvaljujući boljem skriningu i svesti, ali kod mlađih naglo raste, što zbunjuje lekare.

Faktori rizika uključuju porodičnu istoriju bolesti, inflamatorne bolesti creva, gojaznost, alkohol, pušenje, ishranu siromašnu vlaknima, a bogatu crvenim ili prerađenim mesom.

Istraživači ispituju i ulogu ultraprerađene hrane, iako su dokazi još nejasni. Neka istraživanja ukazuju i na toksine crevnih bakterija, poput kolibaktina (koji se povezuje sa trovanjem hranom), kao moguć okidač za rane slučajeve.

Bonus video: Kanabis bi uskoro mogao da bude legalan i u Srbiji