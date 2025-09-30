Slušaj vest

Objavljene fotografije kuće u Konektikatu i snimci sa kamera iz noći kada je zapaljena kuća oživljavaju neverovatnu priču o zatočeništvu i zlostavljanju koja je ostala skrivena skoro 20 godina.

Muškarac star 32 godine podmetnuo je požar u februaru koristeći papir iz štampača i sredstvo za dezinfekciju ruku kako bi pobegao iz kuće u kojoj ga je, prema navodima policije u Voterberiju, njegova maćeha navodno držala zatvorenog i gotovo izgladnelog dve decenije.

Njegova maćeha,Kimberli Salivan, izjasnila se da nije kriva po optužbama za otmicu i fizički napad, a marta meseca je puštena uz kauciju od 300.000 dolara.

Sama je pozvala vatrogasce

Dana 17. februara ove godine, vatrogasci su reagovali na paničan poziv hitne pomoći koji je uputila Kimberli, prijavivši požar u kući u Voterberiju. Tvrdila je da se njen pastorak još uvek nalazi u kući i da je povređen.

- On je pao u nesvest. Nije pri sebi - rekla je operateru hitne pomoći.

Međutim, kada su prvi spasioci stigli i izvukli muškarca visine 175 cm i težine samo 30 kg iz zapaljene kuće, pronašli su ga pri svesti — i ono što je rekao policajcima bilo je duboko uznemirujuće.

Kamera na odelu policajca sve zabeležila

Plava i crvena svetla vatrogasnog vozila, ambulante i policijskih kola osvetljavala su snegom prekriveni mirni kraj dok se haotična scena odvijala, a sve je zabeleženo kamerom sa tela jednog od policajaca iz Voterberija.

Kimberli, obučena u pidžama pantalone i čizme, držala je malog psa u naručju dok je razgovarala sa policajcima ispred kuće. Na snimku se vidi kako govori jednom policajcu da vrata sobe njenog pastorka nisu bila zaključana u trenutku požara, da ih inače ne zaključava i da je imao slobodu da izlazi iz svoje sobe. U zadnjem delu ambulantnog vozila, njen pastorak ispričao je sasvim drugačiju priču.

- Kaže da se nije tuširao više od godinu dana - rekao je jedan od spasilaca dok je stajao pored ambulante.

Utvrdili da maćeha laže?

Nakon što su detektivi pretražili kuću posumnjali su da je muškarac zaista držan u zatvorenom prostoru veličine 2.5 sa 2.7 metara, obezbeđenom šperpločom i katancem. Više od 100 fotografija koje je objavila policija Voterberija prikazuju očajne uslove unutar kuće. Neke sobe su vidno spaljene, dok su druge zapuštene i prepune smeća zbog godina neodržavanja.

Buđ je vidljiva svuda po kući, podovi su polomljeni, a tepisi prekriveni prljavštinom i otpadom. Plafon je oštećen sa izloženim gredama, a prozori su sada zatvoreni šperpločom. Jedna soba jarko roze boje bila je zatrpana stvarima, uključujući štampač, plastične fioke i toranj za mačke sa leopard uzorkom. Policija je zabeležila i brojne fotografije izgorelih okvira vrata i brava u kući, gde je muškarac rekao da mu je bilo dozvoljeno da izlazi iz sobe samo kako bi obavljao kućne poslove. Te slike oslikavaju zastrašujuću priču o zlostavljanju koja je šokirala naciju.

Advokat tvrdi suprotno

Advokat Kimberli Salivan, Janis Kalojdis, ocenio je da je vreme objavljivanja fotografija „sumnjivo“, izražavajući zabrinutost zbog moguće pristrasnosti prema njegovoj klijentkinji.

Kimberli Salivan Foto: printscreen/youtube/wtnhnews8

- Bilo je šokantno, blago rečeno. Jedino objašnjenje koje nam pada na pamet jeste da je to očigledno urađeno da bi se uticalo na javno mnjenje. Te fotografije ništa ne dokazuju. Gde su lisice? Gde su lanci? Gde su znaci vezivanja? Te slike otvaraju mnogo pitanja ako ih pogledate objektivno - rekao je novinarima na konferenciji za štampu, prenosi CNN.

Nove informacije otkrivene

Zabrinutost za dobrobit ovog muškarca pojavila se još dok je bio dete. Bivši direktor Osnovne škole Barnard, Tom Panon, rekao je za NBC Konektikat da su on i njegov tim kontaktirali Odeljenje za decu i porodicu Konektikata (DCF) najmanje 20 puta tokom godina zbog sumnji u vezi s tadašnjim učenikom. Odeljenje je nedavno saopštilo da su pronađeni arhivirani zapisi vezani za porodicu.

- Odeljenje trenutno vrši reviziju tih podataka kako bi procenilo svoj rad sa porodicom pre više od 20 godina i kako bi se razmotrila potreba za zakonskim ili proceduralnim reformama - navodi se u izjavi DCF-a za CNN.

Prethodno je DCF za CNN izjavio da nema nijedan zapis o toj porodici, navodeći da je njihova politika da se zapisi brišu pet godina nakon završetka istrage, „pod uslovom da nema drugih potvrđenih prijava.“ Pre nego što ga je maćeha ispisala iz škole, muškarac je policiji rekao da se dva puta sastao sa predstavnicima DCF-a dok je bio u četvrtom razredu.

Tada mu je, kako tvrdi, maćeha rekla da kaže da je sve u redu. Policajci koji su vršili proveru stanja nisu pronašli ništa sumnjivo. Poslednji put je napustio posed sa svojim ocem kada je imao oko 14 ili 15 godina, rekao je policiji. Nakon što mu je otac umro 2024. godine, njegov zatvor je postao još stroži.

- Došlo je do toga da je jedini put kada bi izlazio iz kuće, nakon smrti oca, bio kada je izvodio porodičnog psa u dvorište - rekao je policiji, prema izvodu iz izjave pod zakletvom.

- Ti izlasci trajali su „samo oko 1 minut dnevno“, jer je „praktično bio zaključan u svojoj sobi između 22 i 24 sata dnevno - navodi se u izjavi.

Pre godinu dana, rekao je da je pronašao upaljač u jakni svog pokojnog oca. Tada je počeo da planira bekstvo.

Put ka oporavku

- Pred njim je mnogo fizikalne terapije. I mnogo mentalnog isceljenja koje tek treba da prođe - rekao je šef policije Voterberija Fred Spanjolo.

Detektivi iz Voterberija, duboko potreseni onim što su otkrili, sakupili su novac kako bi muškarcu kupili odeću, knjige i druge stvari koje bi mu mogle pomoći da se oseća bolje.

- Posvećeni smo da mu pružimo svu moguću podršku dok započinje oporavak od ove nezamislive traume - rekao je gradonačelnik Voterberija, Pol K. Penereski.

