Danijela Masijas, devojka iz Kolumbije koja se zbog ljubavi preselila u Srbiju i ovde započela novi život, nedavno je na društvenim mrežama otkrila koliko je takav potez bio veliki korak za nju, ali i koliko se brzo oduševila našim ljudima, običajima i načinu života koji ju je ovde dočekao.

Na svom TikTok profilu otvoreno je govorila o svemu što joj se dopada, ali i o stvarima koje joj i dalje nisu sasvim jasne. Od porodičnih slava i neumorne gostoljubivosti, do dima u kafićima i ritualnog izuvanja obuće – sve to ju je donekle jako iznenadilo.

"Kada sam stigla u Srbiju iz Kolumbije, ove tri stvari su me baš iznenadile! Prva stvar – ljudi te gledaju. Mnogo. Mislim, baš mnogo. Kod nas u Kolumbiji to je jako čudno, tamo takvi pogledi uglavnom znače da nešto nije u redu ili da si baš zapala za oko. Ali ovde je to, izgleda, potpuno normalno. Nema zle namere, jednostavno – ljudi gledaju.

"Živeli moji Srbi"

Drugo – žene hodaju u štiklama čak i po snegu! I to s takvom lakoćom, da im moram dati čistu desetku. Svaka čast, Srpkinje što ste to sprovele!

Treće – rakija. Svi nazdravljaju rakijom, čak i za doručak. Tako da – živeli moji Srbi!", rekla je Danijela koja je za tu priliku imala flašu rakije i čašicu u rukama, te stvarno i nazdravila.

"Srbi prave proslavu za bukvalno sve"

Ubrzo zatim, u svom novom TikTok videu, otkrila je i koje su to stvari koje voli ali i koje još uvek ne razume kod Srba.

"Neverovatno su gostoprimljivi! Morate da znate da čak i ako je 10 ujutru, oni će vam uvek ponuditi kafu ili rakiju. Uvek... Takođe, znaju da igraju kolo i pevaju sa takvim emocijama.

Treće, poštuju porodične tradicije, kao što je slava – i to mi je predivno. I, naravno, Srbi prave proslavu za bukvalno sve! Svaki razlog je dobar da se okupi društvo, posluži nešto domaće i zapeva", rekla je ona.

"Sveto pravilo - izuvanje obuće čim se pređe prag"

A onda se osvrnula na stvari koje ipak još uvek ne razume.

"Zašto se mora pušiti svuda? U kafiću, restoranu, pa čak i u stanu. To mi nikako nije jasno. Onda, obuća. Morate znati – u srpsku kuću se nikada ne ulazi u cipelama. Izuvate obuću čim pređete prag – to je sveto pravilo", navodi ona.

"I još nešto simpatično – kažu ti 'ajde' 20 puta, i opet niko ne izlazi. Ali sve je to deo šarma. I baš zato ih volim. I baš zato – ovde ostajem.

"Dobrodošla u Srbiju"

U komentarima ispod objave mnogi su joj poželeli toplu dobrodošlicu, ali su i pokušali da joj objasne ponešto od onoga što joj je još uvek nejasno.

"Gledaju te jer si lepa. Dobrodošla u Srbiju", "Slični smo mi – zato si se i zaljubila u Srbina", "Rakija je izvor života, navikavaj se polako", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod njenih videa, a koji pokazuju koliko su se pratioci pronašli u njenim zapažanjima.

