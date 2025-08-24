Slušaj vest

Priča o Srbinu Dejanu Šikmanu iz Prijedora u Republici Srpskoj i muslimanki Elmedini Halilović iz Tuzle u Federaciji BiH, koja potiče iz mešovite bošnjačko-srpske porodice, izazvala je veliku pažnju na jednoj Instagram stranici, gde je brzo postala viralna. Mnogi su bili oduševljeni fotografijama sa svadbe na kojima su ponosno bile istaknute dve zastave – Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

"02.08.2025. godine spojile su se dvije porodice, Šikman i Halilović. On, Dejan, odrastao uz toplinu doma svojih roditelja Veselka i Gordane, naučen porodičnoj bliskosti i osmijehu koji okuplja ljude, pronašao je svoju ljubav u Elmedini, djevojci čije je djetinjstvo ispunjeno pažnjom i snagom roditelja Bahrudina i Milene, u kući gdje se uvijek vjerovalo da srce zna put. Njegova sestra Vesna i brat Aleksandar, zajedno sa mnom, Emelom, Elmedininom sestrom, stajali smo tog dana rame uz rame, gledajući kako se pred nama gradi nova zajednička priča, priča u kojoj su se dvije porodice spojile kao da su oduvijek bile jedna", glasi priča Amele Halilović, Elmedinine sestre, koju prenosi Instagram stranica "official.bih.srb.hr.cg".

"Postoje priče koje se pišu same, a njihova je jedna od onih koje griju srce. Ona, djevojka iz Tuzle, on, momak iz Prijedora. Dva grada, dvije tradicije, dva svijeta i jedno veliko srce koje su odlučili dijeliti.

Klikom na link pročitajte ljubavnu priču Srbina Dragana i Albanke Dukate.

Mi koji smo odrasli u mješovitim porodicama dobro znamo da ljubav ne pita za prezime, vjeru, jezik ili običaje. Ona samo pita “Voliš li me iskreno?” a kad je odgovor “da”, sve razlike postaju bogatstvo, a ne prepreka.

Na njihovoj svadbi slavili smo više od samog braka. Slavilo se spajanje obala koje su nekad izgledale daleko, slavilo se povjerenje, poštovanje i hrabrost da se izabere srce umjesto predrasuda. Slavilo se ono što nas uči da bez obzira odakle dolazimo, svi razumijemo isti jezik, jezik ljubavi.

Tog dana Tuzla i Prijedor nisu bili samo gradovi, bili su simboli da se može i drugačije, da se može zajedno. Osmijesi su govorili više od riječi, a zagrljaji su brisali sve razlike.

Draga sestro i dragi zete, neka vam život bude poput tog dana, pun smijeha, muzike, zajedništva i trenutaka kad shvatite da ste jedno drugome dom, bez obzira na mape i granice. Hvala vam što ste još jednom pokazali da ljubav uvijek pobijedi", glasi kraj objave.

U komentarima na objavu našle su se samo poruke podrške i lepih želja za mladence, gde su korisnici Instagrama delili svoja lična iskustva i poruke o važnosti ljubavi i zajedništva bez obzira na razlike.

"Jer je ljubav najjača! Predivna priča! Neka im je svaki dan ispunjen zdravljem, srećom i blagostanjem", "Sve najbolje! Odrasla sam u potpuno mešovitoj porodici gde se nikada nije gledalo ni na veru ni na naciju… a onda sam se udala za Engleza! Dobrih ljudi ima u svakom delu sveta", "Divno, sve najbolje… i želim im da provedu bar 34 godine u braku, do te cifre sam stigla živeći u mešovitom braku, ne mislim da odustajem, što i njima želim od srca", "Moj tata je bio Švajcarac, dok mi je mama Crnogorka, a moja supruga je Japanka. I sta je tu sada problem? Svi smo ljudi. Mladencima sve najbolje želim", bili su samo neki od komentara ispod objave.

