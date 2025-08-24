Slušaj vest

Četvorogodišnja Džesi Morton prošla je kroz tešku petočasovnu operaciju uklanjanja oka nakon što joj je dijagnostikovan redak oblik raka oka - retinoblastom.

Njena majka, 43-godišnja Liza Morton, prvo je primetila da je Džesino oko bilo crveno u novembru 2023. godine i odvela je kod lekara hitne pomoći. Dobila je antibiotike, a simptomi su na kratko nestali. Međutim, samo mesec dana kasnije,devojčica je počela da oseća bol i nelagodnost kada bi bila izložena svetlu.

Doktori su utvrdili strašnu dijagnozu Foto: Shutterstock

Lekari su je hitno uputili u veću bolnicu, gde je postojala sumnja na retinoblastom. Dalja ispitivanja u drugoj bolnici potvrdila su dijagnozu – tumor stadijuma E. Jedini način lečenja bio je uklanjanje oka, a operacija je obavljena 7. februara.

"Nismo mogli da verujemo da naše dete ima rak"

Govoreći o trenutku kada je stigla potvrda dijagnoze, Liza se prisetila:

- Sećam se da su nas iz bolnice zamolili da se uključimo na Zoom poziv. Rekli su "žao nam je što moramo ovako da vam saopštimo". Objasnili su nam da, pošto je tumor uznapredovao, jedino rešenje jeste enukleacija – uklanjanje oka. To je zvučalo nestvarno, bili smo šokirani i uplašeni kad smo čuli da naša mala devojčica ima rak.

Liza i njen suprug Bredli (43) morali su da podele strašnu vest sa sinom Harijem (13) i najbližom porodicom. Srećom, operacija je protekla uspešno, a šest nedelja kasnije Džesi je dobila svoju prvu protezu, koju od milošte zove “posebno oko”.

Hrabra devojčica ponovo se smeje

Devojčica se oporavlja Foto: Shutterstock

- Operacija je prošla veoma dobro, oporavila se neverovatno brzo, skoro da nije imala modrice. Džesi u septembru kreće u školu i jedva čeka. Ona misli da svi imaju posebno oko kao ona, prilagodila se fantastično - ispričala je majka, prenosi Mirror.

Devojčica se i dalje ne oseća prijatno kada mora da skine protezu, ali kako njena majka kaže – svakim danom je sve bolje i hrabrija.

Upozorenje roditeljima - obratite pažnju na simptome

Iz organizacije Childhood Eye Cancer Trust (CHECT) poručuju roditeljima i lekarima da obrate pažnju na najčešće simptome retinoblastoma: bele odsjaje u oku na fotografijama ili pri određenom osvetljenju, kao i pojavu razrokosti.

- Džesina priča pokazuje koliko je važno podizati svest o retinoblastomu među zdravstvenim radnicima. Zahvalni smo što je dijagnoza potvrđena na vreme i što je Džesi primila potrebnu terapiju, a takođe i njenom ocu Bredliju, koji će trčati Londonski maraton u znak podrške našoj organizaciji - istakao je direktor organizacije, Ričard Ešton.

Bonus video: Nastasja Nedimović o borbi s rakom