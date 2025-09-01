Slušaj vest

U svetu u kojem dezinformacije lako pronalaze put do interneta, teško je razlikovati činjenice od mitova. A kada je reč o religiji, kritika je uvek osetljivo područje, ali sajentologija, zbog svojih neobičnih učenja i stroge organizacije, često se nađe u središtu kontroverzi.

Najpoznatiji pripadnik Sajentološke crkve je glumac Tom Kruz, koji je, navodno, u jednom trenutku razmišljao o napuštanju, ali je ostao dosledan verovanju koje, prema zvaničnim tvrdnjama, ima između osam i 11 miliona članova širom sveta. Kritičari, međutim, smatraju da je stvarna brojka znatno manja.

Jedna od ključnih doktrina uključuje mit o Ksemuu, vanzemaljskom vladaru koji je, navodno, pre 75 miliona godina doveo milijarde ljudi na Zemlju, smestio ih u vulkane i uništio hidrogenskim bombama. Sada, bivši sajentolog i TikTok korisnik, koji je gotovo 30 godina proveo unutar organizacije, tvrdi da zna kako je sve zapravo počelo - i da se to u velikoj meri razlikuje od zvanične priče.

"Mentalno nestabilni pisac naučne fantastike imao je problema sa sopstvenim psihičkim zdravljem. Tradicionalna terapija mu nije pomagala, pa je stvorio nešto što je nazvao dijanetika - metodu kojom je, navodno, mogao da izleči i sebe i druge. Nije uspelo. Zato je stalno izmišljao nove 'tehnike', a iz toga se razvila sajentologija", objašnjava on.

Prema njegovim rečima, najviša verovanja te crkve zasnovana su na ideji da su ljudska tela preplavljena "hiljadama dezorijentisanih vanzemaljskih bića", koja su na Zemlju stigla u velikoj kataklizmi pre 75 miliona godina.

"Ta bića su traumatizovana, zalepljena za naša tela i uzrokuju nam probleme. Sajentologija tvrdi da za stotine hiljada dolara možete naučiti da komunicirate sa njima, pomognete im da pronađu mir i napuste vaše telo", objašnjava on.

Ova otkrića, kaže, predstavljaju suštinu najtajnovitijih nivoa sajentologije - nivoa do kojih članovi dolaze tek nakon godina i godina "usavršavanja" i finansijskih ulaganja.

Zaključuje i upozorava: "Sledeći put kada naiđete na sajentološku grupu na ulici ili kliknete na njihov oglas, imajte na umu u šta se zapravo upuštate", upozorio je.

