Slušaj vest

Mali mineral, ogromna moć - i još veća opasnost ako ga nema dovoljno. Jod, element bez mirisa i ukusa, stoji na prvoj liniji odbrane naše štitne žlezde, a samim tim i celokupnog zdravlja. Ipak, stručnjaci upozoravaju: u Srbiji i dalje veliki deo populacije ne unosi preporučenu dnevnu dozu.

Uloga joda u organizmu

Jod je neophodan za sintezu hormona štitne žlezde – tiroksina(T4) i trijodtironina (T3). Ovi hormoni utiču na brojne procese u organizmu, uključujući:

• Regulaciju metabolizma

• Održavanje telesne temperature

• Rad srca i krvnog pritiska

• Razvoj mozga i nervnog sistema, naročito kod fetusa i male dece

• Rast i pravilan razvoj organizma

Doktor David Derry rekao je da je jod najbolji antibiotik iantivirotik ( ,,Jod-zaboravljeno oružje protiv virusa gripa, 2009.god.). Ističe da jod ubija bakterije, viruse, gljivice, protozoe, pa čak i spore bakterija i gljivica.

Foto: Shutterstock

U kontekstu činjenice da većina bolesti ili započinje ili se nastavlja upalama koje uzrokuju bakterije i virusi, onda je ovovažna informacija. Naime, svakih 17 minuta krv ponovnocirkuliše kroz tkivo štitne žlezde, u kojem će, ako postojidovoljna količina joda, bakterije i virusi biti uništeni.

Koliko joda je dovoljno?

• Odrasli: oko 150 µg dnevno

• Trudnice i dojilje: 220–290 µg dnevno

• Deca: od 90–120 µg dnevno

Mora doći spolja