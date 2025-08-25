Studentkinja (22) umrla tokom rutinskog medicinskog pregleda: Alergijska reakcija je bila fatalna
Studentkinja prava preminula nakon teške alergijske reakcije tokom rutinske medicinske procedure.
Letisija Paul (22), doživela je anafilaktički šok dok je obavljala kontrastno pojačani CT snimak u Regionalnoj bolnici Alto Vale u Rio du Sulu u Brazilu, u sredu, preneli su lokalni mediji.
Teška reakcija izazvana je tečnošću koja se ubrizgava u telo pre samog snimanja. Studentkinja prava odmah je intubirana u bolnici, ali je preminula manje od 24 sata nakon procedure, ispričala je njena tetka Sandra Paul za G1.
Tetka je objasnila da je njena sestričina imala istoriju bubrežnih kamenaca i da je zbog toga obavila CT snimak, koji koristi rendgenske zrake i kompjutersku obradu za stvaranje detaljnih preseka tela.
Paul je nedavno diplomirala na Pravnom fakultetu i nastavljala postdiplomske studije iz prava i nekretnina, prenosi Oeste SC Noticias.
„Izražavamo solidarnost sa njenom porodicom i prijateljima, uz želju za utehom i snagom u ovom teškom trenutku“, saopštila je njena škola.
Nakon prerane smrti Letisije Paul, Regionalna bolnica Alto Vale izdala je saopštenje u kojem izražava žaljenje i solidarnost sa porodicom.
„Iskorištavamo ovu priliku da ponovimo našu posvećenost etici, transparentnosti i sigurnosti u zdravstvenoj zaštiti, ističući da se sve procedure sprovode u skladu sa preporučenim kliničkim protokolima“, navodi se u saopštenju bolnice.
Jodirani kontrast često se ubrizgava u venu tokom CT snimaka, MRI i rendgenskih pregleda kako bi se organi i tkiva bolje videli.
Ova hemijska supstanca široko se koristi u medicini i generalno se smatra sigurnom, a teške alergijske reakcije javljaju se u otprilike jednom od 5.000 do 10.000 slučajeva.
Većina ljudi ima samo blage simptome poput osećaja toplote, mučnine ili svraba nakon ubrizgavanja.
(Kurir.rs/ Daily Mail)
