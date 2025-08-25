Slušaj vest

Iz sela Jasenica kod Valjeva dolazi priča o ženi koja je odlučila da živi mirnije, jednostavnije i bliže prirodi. Iza njenog profila na Instagramu, na kom sa pratiocima deli svakodnevne trenutke svog života na selu, stoji Dragica Marković – majka i domaćica koja je srce i dušu uložila u život na selu.

Svakodnevica Dragice Marković ispunjena je ljubavlju prema porodici, radu na zemlji i očuvanju tradicije, a poseban deo priče čini njen živopisni dom.

Dragica Marković priprema zimnicu Foto: printscreen/instagram/mamita_dane_i_jodze

– Naša kuća sa okućnicom i svim pratećim objektima nalazi se na placu na kojem je moj deda još šezdesetih godina sagradio staru kuću, kada je kupio ovu zemlju i doselio se sa porodicom. Sve je ušuškano u zelenilo, na jednom uzvišenom brdašcu sa pogledom koji se pruža u nedogled – priča Dragica Marković za Žena.rs.

– Život na selu u današnje vreme uopšte nije lak, zahteva dosta rada, truda, odricanja, a pre svega ljubavi prema svemu što radim – kaže Dragica.

Njena jutra počinju pre izlaska sunca, jer cela porodica živi od poljoprivrede. Uzgajaju domaće životinje koje svakodnevno traže brigu, ali i povrće od kojeg kasnije nastaje najbolja zimnica.

U galeriji pogledajte kako izgleda život Dragice Marković na selu:

1/10 Vidi galeriju Dragica Marković Foto: printscreen/instagram/mamita_dane_i_jodze

– To su teglice napravljene s puno ljubavi i truda, a temelje se na starim receptima, koji se prenose generacijama.

U kući Dragice Marković uvek nešto miriše, od slanih jela do kolača, jer deca najviše vole domaće.

Dragica se trudi da sačuva tradicionalne recepte koje su pripremale naše bake i majke, kako ne bi pali u zaborav.

– Selo je ono što nas drži u životu, ono je snaga ove zemlje – naglašava Dragica.

Budući da je jesen pred vratima, Dragica uveliko priprema zimnicu: slatko od smokvi, ajvar, a svaki član porodice ima svoj deo posla u pripremi.

Dragica sve to beleži na svom Instagram profilu, gde najčešće dobija pitanje – kako sve postiže.

Dragica Marković sa svojim pratiocima deli svakodnevne trenutke života na selu Foto: printscreen/instagram/mamita_dane_i_jodze

– Moj odgovor je: dobra organizacija. I ono što ne uradiš danas, ostavi za sutra. Kada si sam svoj gazda, možeš kako hoćeš – otkriva Dragica svoju tajnu.

Kroz društvene mreže uspela je da izuzetnim radom stekne poverenje ljudi i plasira svoje proizvode.

– To nisu velike količine, ali dovoljno da imam sopstvene prihode za kuću i za sebe. I na kraju dana, uvek sam zahvalna Bogu na svemu – zaključuje Dragica.

Klikom na link pročitajte priču Italijanke Eleonore koja se preselila na selo u Srbiji.

Dragica Marković svojim životom na selu pokazuje da posvećenost, ljubav i strpljenje mogu doneti sreću i ispunjenje u svakodnevici. Kroz rad, brigu o porodici i domaćinstvu ova inspirativna žena čuva tradiciju i prenosi je na mlađe generacije. Njena priča je podsetnik da pravo bogatstvo leži u jednostavnim stvarima – u domu, prirodi i porodici i da svaki trud uložen s ljubavlju na kraju donosi mir i zadovoljstvo.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: Učiteljica iz Beograda se preselila na selo