Ne-Hodžkinov limfom, poznat i kao rak limfnog sistema, spada u vrste karcinoma krvi koji zahvataju bele krvne ćelije. Najčešće počinje u limfnim čvorovima ili drugim delovima limfnog sistema – mreži tankih cevi i limfnih žlezda koja ima ključnu ulogu u odbrani organizma od bakterija i infekcija.

Prema podacima NHS-a, kod ove bolesti obolele limfocite počinju da se umnožavaju na abnormalan način i da se skupljaju u određenim delovima tela, najčešće u limfnim čvorovima. Najčešći simptom je bezbolno uvećanje limfnog čvora, ali postoje i drugi znaci: noćno znojenje, nenamerni gubitak težine, povišena temperatura, osećaj gušenja ili kratak dah, kao i svrab po celom telu.

Mladić, koji nije otkrio svoje ime, ali redovno deli svoje iskustvo na profilu @ChemoPump na TikToku, istakao je da je godinama imao pet simptoma pre nego što je dobio dijagnozu:

- stalno curenje nosa (usled oslabljenog imuniteta),

- hronični bolovi u vratu i leđima,

- povraćanje bez razloga,

- ekstremni umor i iscrpljenost,

- jake bolove u stomaku praćene dijarejom, kao i „klimava kolena“.

Iako neki od ovih simptoma mogu delovati uobičajeno i prolazno, on objašnjava da ih je osećao u ekstremnom intenzitetu, pa savetuje ljude da ne ignorišu ništa što je neuobičajeno za njihovo telo. „Ne znači da imate rak, ali što ranije proverite simptome – to bolje“, poručio je.

U februaru 2024. godine otišao je u bolnicu zbog bolova u stomaku, a lekari su tada otkrili „masu od 5 cm“ u njegovom kolonu, koja je mogla biti kancerogena. Nakon dodatnih pregleda, uključujući PET skener i kolonoskopiju, potvrđeno je da ima ne-Hodžkinov limfom u četvrtoj fazi.

Uprkos dijagnozi, nastavio je da trenira u teretani, svestan da će mu fizička snaga pomoći u borbi protiv bolesti. Ubrzo je započeo hemoterapiju, a posle osam ciklusa lekari su mu rekli da je – rak pobedio.

Na svom profilu napisao je:

„Koliko god ovo bilo teško, iskustvo me je zauvek promenilo. Nadam se da ću inspirisati i druge. Nastavite da se borite.“

Stručnjaci podsećaju da, ukoliko primetite bilo kakve simptome ne-Hodžkinovog limfoma, posebno uvećane limfne žlezde koje ne prolaze ni nakon šest nedelja, obavezno posetite lekara.

Iz NHS-a poručuju:

„Iako su šanse da simptomi budu uzrokovani ne-Hodžkinovim limfomom male, najbolje je da se na vreme provere.“

