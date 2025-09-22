Godinama mi je curio nos, a onda se ispostavilo da imam rak u 4. stadijumu: Nisam odustao nijednog trenutka, a ono što su mi lekari saopštili me je šokiralo
Ne-Hodžkinov limfom, poznat i kao rak limfnog sistema, spada u vrste karcinoma krvi koji zahvataju bele krvne ćelije. Najčešće počinje u limfnim čvorovima ili drugim delovima limfnog sistema – mreži tankih cevi i limfnih žlezda koja ima ključnu ulogu u odbrani organizma od bakterija i infekcija.
Prema podacima NHS-a, kod ove bolesti obolele limfocite počinju da se umnožavaju na abnormalan način i da se skupljaju u određenim delovima tela, najčešće u limfnim čvorovima. Najčešći simptom je bezbolno uvećanje limfnog čvora, ali postoje i drugi znaci: noćno znojenje, nenamerni gubitak težine, povišena temperatura, osećaj gušenja ili kratak dah, kao i svrab po celom telu.
Mladić, koji nije otkrio svoje ime, ali redovno deli svoje iskustvo na profilu @ChemoPump na TikToku, istakao je da je godinama imao pet simptoma pre nego što je dobio dijagnozu:
- stalno curenje nosa (usled oslabljenog imuniteta),
- hronični bolovi u vratu i leđima,
- povraćanje bez razloga,
- ekstremni umor i iscrpljenost,
- jake bolove u stomaku praćene dijarejom, kao i „klimava kolena“.
Iako neki od ovih simptoma mogu delovati uobičajeno i prolazno, on objašnjava da ih je osećao u ekstremnom intenzitetu, pa savetuje ljude da ne ignorišu ništa što je neuobičajeno za njihovo telo. „Ne znači da imate rak, ali što ranije proverite simptome – to bolje“, poručio je.
U februaru 2024. godine otišao je u bolnicu zbog bolova u stomaku, a lekari su tada otkrili „masu od 5 cm“ u njegovom kolonu, koja je mogla biti kancerogena. Nakon dodatnih pregleda, uključujući PET skener i kolonoskopiju, potvrđeno je da ima ne-Hodžkinov limfom u četvrtoj fazi.
Uprkos dijagnozi, nastavio je da trenira u teretani, svestan da će mu fizička snaga pomoći u borbi protiv bolesti. Ubrzo je započeo hemoterapiju, a posle osam ciklusa lekari su mu rekli da je – rak pobedio.
Na svom profilu napisao je:
„Koliko god ovo bilo teško, iskustvo me je zauvek promenilo. Nadam se da ću inspirisati i druge. Nastavite da se borite.“
Stručnjaci podsećaju da, ukoliko primetite bilo kakve simptome ne-Hodžkinovog limfoma, posebno uvećane limfne žlezde koje ne prolaze ni nakon šest nedelja, obavezno posetite lekara.
Iz NHS-a poručuju:
„Iako su šanse da simptomi budu uzrokovani ne-Hodžkinovim limfomom male, najbolje je da se na vreme provere.“
(Kurir.rs/ Ona.rs)
