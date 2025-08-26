Slušaj vest

Jedan Srbin podelio je svoju priču na Reditu u kojoj kaže da je odlučio da ne ide sestri na venčanje jer se udaje za muškarca koji ju je više puta prevario. Međutim, njegova odluka nije prošla bez posledica, zbog čega se pita da li je postupio ispravno.

"Odlučio sam da ne idem sestri na venčanje, kreten?", napisao je on, pa onda otkrio pozadinu cele priče.

"Sestra mi se udaje za momka koji ju je pre otprilike desetak meseci prevario. Njih dvoje su sada zajedno oko dve i po godine. Da bude još gore, ta prevara je trajala mesec dana, možda i duže, dok ga nije uhvatila drugarica u parku sa tom devojkom.

Naravno, sve je to ispričala mojoj sestri, koja se pred mojim očima bukvalno slomila i isplakala mi se na ramenu. Tek tada je on priznao (ko zna koliko bi je još varao da nije saznala), navodno je to radio u njihovom stanu dok nje nije bilo tu. Pokušao je i da sakrije sve od moje sestre, a tek onda se pokajao.

"Ovo je njena greška zbog koje će zažaliti"

Moj stav je da je ovo njena greška koju pravi i koju će verovatno jednog dana zažaliti... Ne želim da je podržim u ovoj odluci, ali joj moram čuvati leđa", napisao je momak pre tri meseca na Reditu, a onda se pre par dana javio i otkrio konačnu odluku – koja je izazvala dodatni otpor u porodici.

"Možda se neki od vas sećaju moje objave gde nisam bio rad da odem sestri na venčanje jer se udaje za lika koji ju je prevario i to više puta. Sačekao sam, razmislio i odlučio da bi ipak da odem radi nje, međutim kad sam popričao sa njima generalno oko toga, desilo se sledeće.

"Ako ne dođeš, prekidamo svaki kontakt"

Rečeno mi je 'Ako ti ne dođeš, mi sa tobom više nećemo pričati i prekidamo svaki kontakt'. I odmah se ton prema meni promenio, osećam se već par dana kao da sam uljez i stalno me popreko gledaju. Ako se sprema nešto da se jede, spremi se porcija manje tj. da ne bih ja imao da uzmem. Ako nešto kažem 'niko te ništa nije pitao', oseti se taj neprijateljski ton prema meni i tako slične situacije. Kakva su vasa mišljenja?", pitao se on na kraju.

"A ako ne odeš, biće ti žao, kad-tad"

U komentarima dobio je različite savete, neki su ga ohrabrivali da ostane pri svom stavu i sačuva lični mir, dok su drugi sugerisali da ipak ode na venčanje zbog sestre, bez obzira na sve.

"Moje mišljenje je da je samo pitanje vremena kada će taj brak da pukne. Tako da, gledaj svoja posla i pusti da vreme odradi svoje", "Inače bih ti rekla da ideš i da je generalno pustiš da upropasti sebi život kad već tako hoće. Ali s obzirom na takav bezobrazluk prema tebi… Boga mi… Ne znam baš", "Ja ne bih otišao. Nekad je bolje ispoštovati sebe", "Gledaj svoj život", "Venčanje će se desiti išao ti ili ne. A ako ne odeš, biće ti žao, kad-tad. Sestra ti je", glasili su samo neki od komentara.