Rajan Borgvard (45), osuđen je na 89 dana u okružnom zatvoru nakon što je u utorak na sudu u okrugu Grin Lejk priznao krivicu po prekršaju ometanja službenika, izvestio je WISN 12 News, prenosi CNN.

Sudija Mark Sleit rekao je da je njegova presuda zasnovana na "vremenu koliko je dozvolio da njegova obmana traje".

Borgvard je pred sudom pre izricanja presude rekao da "duboko" žali zbog svojih postupaka" i "bola koji sam prouzrokovao svojoj porodici i prijateljima".

Sudija je takođe naložio da Borgvard plati 30.000 dolara kancelariji šerifa okruga Grin Lejk i Ministarstvu za prirodne resurse Viskonsina zbog rasipanja resursa u istrazi njegove, kako se ispostavilo, lažne smrti.

Okružni tužilac okruga Grin Lejk, Geriz LaSpiza, oštro je kritikovala "promišljene, sebične postupke" oca troje dece zbog "neverovatne štete" koju je prouzrokovao "ne samo svojoj porodici, već i našoj zajednici".

Borgvardov nestanak porodica je prijavila 12. avgusta 2024. nakon kajakaškog izleta na Grin Lejku, oko 160 km severozapadno od Milvokija.

Prevrnut kajak i prsluk za spasavanje, za koje su vlasti verovale da pripadaju nestalom ocu, na kraju su pronađeni - što je navelo istražitelje da poveruju da se utopio.

Potraga za Borgvardom trajala je osam nedelja, a troškovi pretrage iznosili su najmanje 50.000 dolara, dok je lokalna zajednica uložila bezbroj sati i resursa da ga pronađe.

Međutim, nakon 54 dana potrage za njegovim telom, istražitelji su otkrili da je otac troje dece zapravo dopisivao sa ženom iz Uzbekistana i da se nije utopio u jezeru, već je inscenirao svoju smrt kako bi bio sa njom.

"Redovno je komunicirao sa ženom, izražavajući joj ljubav i želju da započne novi život s njom", rekla je LaSpiza.

"Poništio je vazektomiju, podneo zahtev za zamenu pasoša, tvrdeći da je njegov originalni pasoš, koji je njegova supruga pronašla u porodičnom sefu na svom mestu, izgubljen ili ukraden."

Istražitelji su otkrili da je Borgvard otvorio novi bankovni račun, raspitivao se o transferu sredstava u inostrane banke, obrisao kompjuter i neobjašnjivo kupio polisu životnog osiguranja od 375.000 dolara sedam meseci pre nestanka.

Zvaničnici su takođe ustanovili da je njegovo ime proveravala kanadska policija dan nakon što je prijavljen nestanak.

Nakon insceniranja smrti, Borgvard je noću prešao 113 km električnim biciklom do Medisona. Zatim je uhvatio autobus do Detroita i prešao u Kanadu da bi se ukrcao na avion u Torontu, prema CBS News.

Iz Kanade je leteo za Pariz, a zatim stigao u Gruziju.

Istražiteljima je rekao da ga je ljubavnica pokupila i da su nekoliko dana proveli u hotelu pre nego što su stigli u Gruziju.

Istražitelji su na kraju locirali Borgvarta u novembru i ubedili ga da se vrati u SAD u decembru, gde se predao i bio optužen za ometanje potrage za svojim telom.

"Ceo njegov plan da inscenira svoju smrt kako bi uništio porodicu i ispunio sopstvene sebične želje zavisio je od toga da umre u jezeru i 'proda' svoju smrt svetu", rekla je LaSpiza pre izricanja presude.

Borgvard je vlastima po povratku u SAD rekao da je inscenirao smrt zbog "ličnih razloga" i da je mislio da će vlasti odustati od potrage posle nekog vremena.

"Optuženi nije računao na odlučnost i posvećenost naših organa reda", rekla je LaSpiza.

Četiri meseca nakon povratka, njegova supruga Emilija, sa kojom je bio u braku 22 godine, razvela se od njega - tvrdeći da je njihov brak "nepopravljivo pukao", izvestio je WISN 12 News.

Nakon izricanja presude u utorak, Borgvardov advokat Erik Džonson rekao je da njegov klijent "duboko žali" zbog svojih postupaka i da se vratio u SAD "da ispravi greške".

Njegov advokat je takođe rekao da je prošle nedelje platio 30.000 dolara kao nadoknadu štete.

