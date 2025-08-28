Slušaj vest

Na venčanju u Širnaku u Turskoj, dogodio se neobičan i zabrinjavajući trenutak kada se mladoženja, koji nije spavao gotovo dva dana zbog priprema za svadbu, iznenada onesvestio tokom sečenja torte.

Svečanost je bila u punom jeku u centru grada kada je mladoženja, prateći mladu, krenuo da preseče tortu. Međutim, u tom trenutku iznenada mu je pozlilo i pao je u nesvest.

Na snimku se jasno vidi kako se mladoženja ljulja napred-nazad i pada ka torti, dok ga mlada očajnički pokušava zadržati.

Osoblje i prisutni gosti odmah su reagovali i priskočili mu u pomoć, a na lice mesta ubrzo su stigli i medicinski radnici koji su mu pružili neophodnu prvu pomoć. Nakon toga, mladoženja je prebačen u bolnicu radi daljeg pregleda.

Iako je inače bio u dobrom zdravstvenom stanju, razlog nesvestice verovatno leži u ekstremnom umoru i nedostatku sna. Uprkos ovom incidentu, slavlje se nastavilo bez prekida.