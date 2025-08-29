Slušaj vest

Kada je Nadim Badžva emigrirao iz Pakistana u Sjedinjene Države 1991. godine, nije mogao ni da zamisli da će decenijama kasnije postati vlasnik više od 270 restorana širom Severne Amerike. Danas, sa 58 godina, Badžva je jedan od najvećih franšiznih partnera lanca Papa Džons i generalni direktor Badžva grupe, koju vodi sa svoja dva brata.

Njegovo poslovno carstvo nije ograničeno samo na ugostiteljsku industriju – Badžva grupa se bavi i građevinarstvom, tehnologijom, računovodstvom i drugim oblastima.

Prvi koraci: tri posla i život u malom američkom gradu

Badžva je stigao u Sjedinjene Države kao mladić u dvadesetim godinama. Bio je prvi u svojoj porodici koji je odlučio da ode. Seća se da je imao veliku anksioznost tokom leta, jer nikada ranije nije leteo. Pored kulturnog šoka, naišao je i na probleme u komunikaciji jer u to vreme nije dobro govorio engleski.

Da bi platio studije na Univerzitetu Indijana, radio je tri posla: pranje sudova ujutru, raznošenje pica popodne i rad u restoranu Tako Bel uveče. Posebno mu se dopao posao raznošenja pice Papa Džons jer su, kako kaže, bakšiši bili odlični.

Od dostavljača do menadžera

Zahvaljujući svom napornom radu, Badžva je brzo napredovao. Dok je diplomirao na fakultetu 1996. godine, već je bio unapređen u regionalnog menadžera. Iako je u početku planirao karijeru u korporativnom sektoru, shvatio je da će u toj industriji zaraditi manje nego u Papa Džonsu - pa je odlučio da ostane u poslu sa picom.

Prva franšiza i velike lekcije

U julu 2002. godine, uz podršku porodice i bankarskih kredita, otvorio je svoj prvi restoran Papa Džons u Istočnom Liverpulu, Ohajo. Kupio je polovnu opremu i sam obavio veliki deo posla, tako da je ceo projekat koštao oko 150.000 dolara, piše CNBC.

Napravio je ključnu grešku na početku – previše je uložio u reklamiranje, a premalo u obuku svojih zaposlenih. Rezultat je bio haos na otvaranju, gde je polovina zaposlenih dala otkaz. „Shvatio sam koliko je važno biti spreman pre nego što otvorite vrata“, kaže Bajva.

Iako su prvih nekoliko meseci bili uspešni, ubrzo je požurio da se proširi na još nekoliko lokacija i suočio se sa problemima zbog nedostatka kvalitetnog osoblja. Najteže vreme je bilo tokom ekonomske krize 2008. godine, ali, ističe, ove prepreke su ga naučile najvažnijim lekcijama u poslovanju.

Širenje carstva i planovi za budućnost

Danas, posle više od dve decenije, Bajva je ponosni vlasnik preko 270 restorana Papa Džons. Njegova kompanija, Bajko Grup, potpisala je 2024. godine ugovor sa Papa Džons Internešenel o otvaranju još 50 restorana do 2028. Njegov cilj je da dosegne čak 500 lokacija.

Paralelno sa tim, izgradio je prateće poslove – kol centar, građevinsku kompaniju, računovodstveni centar i tehnološki sektor, koji sada rade i za klijente van lanca Papa Džons.

Filozofija uspeha

Badžva veruje da je ključ uspeha skromnost i učenje iz grešaka. „Morate biti skromni, jer u trenutku kada pomislite da sve znate – počinje vaš pad“, kaže on.

„Nikada nisam sanjao o ovakvom rastu. Samo sam se trudio da dam sve od sebe, da učim iz svojih grešaka, a sve ostalo je došlo spontano. A sve je počelo – dostavom pice. Možete li da verujete?“, zaključuje Badžva.

