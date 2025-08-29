Slušaj vest

Nakibulah Habibzoj (23), kreator sadržaja iz Hjustona sa više od 20.000 pratilaca na TikToku, uhapšen je i optužen za ubistvo bivšeg saradnika Avala Nura Kiftana (34). Tragedija se dogodila 31. maja ispred Kiftanovog stana u San Antoniju.

Sukob zbog novca

Prema navodima San Antonio Express-News, obojica su ranije radila u istoj transportnoj kompaniji, a Habibzoj je na društvenim mrežama javno optuživao Kiftana da mu je uzeo čak 31.000 dolara. Na svom TikTok profilu navodno je objavljivao i komentare u kojima je govorio o „osveti“.

Policija uhapsila Tiktokera ubicu Foto: Youtube prtscr / Kens 5

„Nikada ne idemo dalje a da ne uzmemo svoju osvetu“, navodno je pisao u jednoj od objava.

Kobna noć

Kiftan je ubijen ispred svog stana u severozapadnom delu San Antonija, oko 23 sata. Svedok je ispričao policiji da je žrtva dobila poziv da izađe i sretne se sa ženom, ali su se ubrzo čuli pucnji. Kada su izašli, Kiftan je već ležao na zemlji bez svesti.

Istraga je pokazala da je žena, čije ime se poklapa sa osobom povezanim sa Habibzojom, mamila Kiftana napolje.

Dokazi protiv osumnjičenog

Habibzoj je u početku negirao učešće u zločinu i tvrdio da mu je profil hakovan, čak je objavio video u kojem je navodno izneo dokaze za svoju tvrdnju. Ipak, policija je došla do drugih saznanja: Zapisi o pozivima i lokaciji pokazali su da je osumnjičeni tog dana putovao iz Hjustona u San Antonio, kamere za očitavanje registarskih tablica registrovale su njegovo vozilo na putu između dva grada, istražitelji su pribavili i snimak telefonskog razgovora na paštu jeziku, u kojem Habibzoj navodno priznaje da je „završio s njim jer mu nije davao njegov novac“.