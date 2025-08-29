TikToker objavio da će se osvetiti kolegi pa ga ubio: Evo šta se desilo kobne noći
Nakibulah Habibzoj (23), kreator sadržaja iz Hjustona sa više od 20.000 pratilaca na TikToku, uhapšen je i optužen za ubistvo bivšeg saradnika Avala Nura Kiftana (34). Tragedija se dogodila 31. maja ispred Kiftanovog stana u San Antoniju.
Sukob zbog novca
Prema navodima San Antonio Express-News, obojica su ranije radila u istoj transportnoj kompaniji, a Habibzoj je na društvenim mrežama javno optuživao Kiftana da mu je uzeo čak 31.000 dolara. Na svom TikTok profilu navodno je objavljivao i komentare u kojima je govorio o „osveti“.
„Nikada ne idemo dalje a da ne uzmemo svoju osvetu“, navodno je pisao u jednoj od objava.
Kobna noć
Kiftan je ubijen ispred svog stana u severozapadnom delu San Antonija, oko 23 sata. Svedok je ispričao policiji da je žrtva dobila poziv da izađe i sretne se sa ženom, ali su se ubrzo čuli pucnji. Kada su izašli, Kiftan je već ležao na zemlji bez svesti.
Istraga je pokazala da je žena, čije ime se poklapa sa osobom povezanim sa Habibzojom, mamila Kiftana napolje.
Dokazi protiv osumnjičenog
Habibzoj je u početku negirao učešće u zločinu i tvrdio da mu je profil hakovan, čak je objavio video u kojem je navodno izneo dokaze za svoju tvrdnju. Ipak, policija je došla do drugih saznanja: Zapisi o pozivima i lokaciji pokazali su da je osumnjičeni tog dana putovao iz Hjustona u San Antonio, kamere za očitavanje registarskih tablica registrovale su njegovo vozilo na putu između dva grada, istražitelji su pribavili i snimak telefonskog razgovora na paštu jeziku, u kojem Habibzoj navodno priznaje da je „završio s njim jer mu nije davao njegov novac“.
Habibzoj je uhapšen 21. avgusta i suočava se s optužbom za ubistvo. Policija San Antonija za sada se nije zvanično oglasila za medije.