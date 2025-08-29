Slušaj vest

Kada je dvadesetogodišnja manekenka Kloi Ajling u julu 2017. godine sela na avion za Milano, mislila je da ide na glamurozno fotografisanje koje će podići njenu karijeru. Umesto toga, bila je drogirana, strpana u putnu torbu i odvezena u zabačenu kuću na severu Italije, gde su joj otmičari pretili da će je prodati na onlajn aukciji.

Posle šest zastrašujućih dana bila je oslobođena — ali njen pakao se tu nije završio. Kada su šokantni detalji počeli da izlaze na videlo, Ajling se suočila s novom borbom: da ubedi javnost da je zaista bila oteta i da to nije bila izmišljena priča radi publiciteta.

Njena otmica ekranizovana je u šestodelnoj seriji Kidnapped: The Chloe Ayling Story, koja je premijerno prikazana 2024. godine.

Kloi Ajling Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mediji su me dugoročno pogodili više nego sama otmica“, rekla je Ajling za This Morning avgusta 2024.

"Sudski proces mi je doneo zatvaranje tog poglavlja, ali od medija ga nikad nisam dobila. Ljudi i dalje veruju da je sve bio marketinški trik.“

Dodala je: "Svi ti lažni naslovi nikada nisu ispravljeni i mislim da ova drama može pomoći da se to konačno razjasni. Ljudi će saznati mnogo stvari koje nisu znali.“

Ko je Kloi Ajling?

Kloi Ajling rođena je 1997. godine i odrasla u Kulsdonu, u južnom Londonu. U trenutku otmice radila je kao manekenka i odgajala malog sina, kojeg je dobila sa bivšim partnerom Konorom Kizom.

Bila je potpisana za agenciju Supermodel Agency i počela da dobija međunarodne angažmane, kada je dobila poziv za navodno fotografisanje u Milanu.

Kako je izgledala otmica?

Ajling je oteta 11. jula 2017. godine. U Milanu su je napala dvojica maskiranih muškaraca u studiju gde je mislila da ima snimanje. Uspavali su je ketaminom, vezali ruke i noge, zalepili traku preko usta i ubacili je u putnu torbu. Probila se do svesti dok su je vozili ka usamljenu imanju kod Torina, oko 150 kilometara od Milana.

"Postojala je mala rupa kroz koju sam mogla da dišem. Bila sam bez odeće, samo u bodiju i čarapama“, ispričala je za Good Morning Britain u oktobru 2017.

Kloi Ajlin Foto: Instagram

Otmičari su tvrdili da su deo ilegalne mreže trgovine ljudima pod nazivom „Black Death Group“ i planirali da je prodaju na aukciji ako ne bude uplaćen otkup od 300.000 dolara.

Tokom zarobljeništva, Ajling je čak jednom izvedena u kupovinu u lokalnu prodavnicu i planinarsku radnju, detalj koji je kasnije izostavila iz policijskog iskaza.

Na kraju ju je oslobodio Lukaš Herba, 30-godišnji Poljak, koji ju je odvezao do britanskog konzulata u Milanu. On je sutradan uhapšen.

Kloi Ajling Foto: Ken McKay/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je oslobođena?

Ajling nije pobegla sama, Herba ju je pustio šestog dana. Prvobitni plan bio je da je ostavi blizu konzulata kako bi izbegao kamere, ali kada su stigli dva sata pre otvaranja, odlučio je da je odvede u obližnji kafić.

"Razumem zašto ljudima to deluje čudno. Ali u mojim očima, on je bio čovek koji me spasio“, rekla je kasnije Ajling.

Kada se konzulat otvorio, ušla je i prijavila otmicu, dok je Herba glumio njenog „prijatelja“.

Ko je oteo Kloi Ajling?

Glavni otmičar bio je Lukaš Herba, uz pomoć brata Mihala. Herba je tvrdio da je bio zaljubljen u Kloi i da je cela otmica bila inscenirana kako bi joj pomogao finansijski, jer se borila nakon rođenja sina.

"Nikada je nisam povredio“, izjavio je na sudu. „Verovao sam da će, kada postane slavna, uzvratiti moja osećanja i da ćemo podeliti novac.“

Presude braći Herba

Lukaš Herba osuđen je u junu 2018. na 16 godina i 9 meseci zatvora, kasnije mu je kazna smanjena na apelaciji. Njegov brat Mihal osuđen je na 16 godina i 8 meseci, ali mu je kazna smanjena na 5 godina i 8 meseci, pa je pušten 2022. godine.

"Mislim da je trebalo da ostane u zatvoru mnogo duže“, rekla je Kloi za BBC 2024. godine.

Da li je priča istinita?

Iako su presude dokazale otmicu, javnost je od početka bila skeptična.

Sumnje su izazvali: činjenica da je odlazila u kupovinu sa otmičarem, što nije pokušala da pobegne kada je imala priliku, i njen osmeh i mirno ponašanje po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo.

"Ono što ljudi nisu videli bilo je da sam tri nedelje u Italiji gotovo svakog dana plakala, bila paranoična i imala noćne more“, rekla je Ajling 2017. godine.

Gde je Kloi Ajling danas?