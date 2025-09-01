Slušaj vest

Žaklin Gmak je 2011. godine uzela ibuprofen kako bi ublažila menstrualne bolove, ali je ubrzo počela da oseća zabrinjavajuće simptome. Koža je počela da joj se ljušti i stvarali su se plikovi, pa je hitno prebačena u bolnicu, gde su je lekari uveli u indukovanu komu koja je trajala 17 dana, nakon što su otkrili da je lek izazvao retko oboljenje poznato kao Stivens-Džonsonov sindrom.

Sada, posle 14 godina i 26 operacija kako bi joj spasili vid, lekari su potvrdili da je njen vid na desnom oku zauvek izgubljen. U međuvremenu, na levom oku ima veoma ograničen vid – može da razlikuje oblike i malo svetlosti.

Foto: Instagram/jaque_gmack

Žaklin je, od nesrećnog slučaja 2011. godine, razvila perforaciju rožnjače, što je dovelo do toga da se na rožnjači – providnom delu oka na prednjem delu – pojavi otvor ili rupa.

Nedavno je prošla kroz dve transplantacije rožnjačekako bi se sprečilo curenje iz oka, ali to nije bilo dovoljno da joj se vid povrati zbog velikog oštećenja koje je prouzrokovao sindrom. Za portal NeedToKnow izjavila je:

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

- Pojavile su se suze, zajedno sa besom i pitanjima bez odgovora – zašto baš ja? Nisam dobila odgovore. Ali, malo po malo, naučila sam da slušam sebe. Naučila sam da vid ne zavisi isključivo od očiju – i srce vidi, ponekad i jasnije. Počela sam da cenim zvuke, mirise, teksture, glasove koji me vode. Ponovo sam otkrila svet kroz druga čula. Ne prepoznajem lica na ulici, jedva mogu da vidim ko je pored mene. Ne mogu da hodam sama jer ne vidim stepenike, rupe ni prepreke - rekla je Žaklin, prenosi Mirror.

Žaklin, iz Papanduve u Brazilu, priseća se buđenja iz kome 2011. godine i sporog shvatanja da joj se život nepovratno promenio:

Foto: Jam Press/Jaqueline Gmack / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Bilo je kao da sam iznutra izgorela. Nisam znala šta mi se dogodilo. Primetila sam da mi je celo telo bilo u zavojima, vid mi je bio potpuno zamućen, i imala sam cev u grlu, ali nisam osećala bol. Tek tada sam počela da shvatam – bila sam veoma slaba i nešto jako ozbiljno mi se desilo.

Lekari su njen oporavak nazvali „čudom“.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Od tada je prošla kroz razne operacije, uključujući transplantacije amnionske membrane i matičnih ćelija. Takođe, sada uzima Buscopan za ublažavanje menstrualnih bolova, po preporuci lekara.

Uprkos traumatičnom iskustvu, 32-godišnja Žaklin trudi se da ostane pozitivna i puna nade, čak i kada je obuzme strah.

Foto: Instagram/jaque_gmack

- I dalje boli i ima dana kada me strah obuzme, kada čežnja za vidom postane teška. Ali postoje i dani ispunjeni smehom, i postignućima za koja samo ja znam koliko su me koštala. Ne zato što je sve završeno – već zato što nisam odustala - poručila je.

Prema podacima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), Stivens-Džonsonov sindrom je redak, ali ozbiljna kožna reakcija, koja je najčešće izazvana uzimanjem određenih lekova. Ovo stanje zahteva hitno bolničko lečenje.

Ova po život opasna reakcija preosetljivosti može da se javi čak i kod osoba koje su ranije uzimale, na primer, ibuprofen bez ikakvih problema.

Foto: Jam Press/Jaqueline Gmack / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ipak, najčešće se javlja pri prvom kontaktu sa lekom ili u ranoj fazi korišćenja.

Prema NHS-u, veće su šanse da razvijete Stivens-Džonsonov sindrom ako: ste ga već imali nakon uzimanja određenog leka – rizik je veći ako ponovo uzmete isti ili sličan lek

– rizik je veći ako ponovo uzmete isti ili sličan lek imate oslabljen imuni sistem – na primer, zbog bolesti poput HIV-a ili AIDS-a, ili zbog terapija poput hemoterapije

– na primer, zbog bolesti poput HIV-a ili AIDS-a, ili zbog terapija poput hemoterapije neko iz bliske porodice je imao Stivens-Džonsonov sindrom – jer genetski faktori mogu povećati rizik

Video: Da li su lekovi iz prirode zabluda ili dar