Slušaj vest

Kristofer Tomas(39) iz Mičigena osuđen je na 40 do 60 godina zatvora zbog otmice i mučenja žene koju je progonio više od decenije. Slučaj je izazvao nacionalnu pažnju zbog svojih jezivih detalja, ali i zbog toga što je pokazao koliko posledice uhođenja mogu biti razorne.

Godine straha koje su kulminirale otmicom

Sve je počelo 2011. godine, dok je žrtva, Samanta Stajts, studirala na Grand Valley State Univerzitetu. Tomas, sedam godina stariji od nje, počeo je da se pojavljuje u istoj hrišćanskoj grupi. U početku su njihovi razgovori delovali bezazleno, ali ubrzo su se pretvorili u opsesivno praćenje.

Tomas je dolazio na njeno radno mesto sa cvećem, pojavljivao se na treninzima i čak je instalirao GPS uređaje na njen automobil i automobile njenih prijatelja. Uprkos njenim jasnim odbijanjima, njegovo ponašanje postajalo je sve opasnije.

U julu 2022. Samanta je zatražila zaštitnu meru, ali je njen zahtev odbijen. Samo tri meseca kasnije, 7. oktobra, Tomas je provalio u njen dom i oteo je.

1/6 Vidi galeriju Ispovest Samante Stajts o kidnapovanju Foto: InsideEdition/youtube

Horor u skladištu

Tomas je uložio hiljade dolara da bi pripremio zvučno izolovanu prostoriju unutar skladišta, gde ju je držao zatočenu. Pokazao joj je zalihe hrane, vode i improvizovano kupatilo, najavljujući da će tu provesti dve nedelje.

"Pitala sam se da li ću ikada ponovo videti dnevnu svetlost“, izjavila je Samanta na suđenju. "Plakala sam nakon što me silovao, nisam znala da li će se zaustaviti.“

Posle gotovo 14 sati zatočeništva, uspela je da ga nagovori da je pusti, obećavajući da ga neće prijaviti. Čim je bila slobodna, odmah je potražila medicinsku pomoć i prijavila slučaj policiji, piše ABC News.

Ovo je otmičar Tomas Foto: InsideEdition/youtube

Raniji slučajevi i propusti sistema

Istraga je otkrila da otmičar ima istoriju sličnog ponašanja – još 2009. godine protiv njega je bila izdata zaštitna mera zbog progona druge žene. Uprkos tome, sistem nije uspeo da prepozna opasnost.

Sudija Kevin Elsenheimer, koji je ranije odbio Samantin zahtev za zaštitu, tokom izricanja presude je priznao ozbiljnost slučaja i Tomasovu opsesivnu prirodu. Ako ikada izađe iz zatvora, moraće do kraja života da nosi GPS nadzor.

Posledice i promena zakona

Ovaj slučaj podstakao je promene u načinu na koji sudovi u Mičigenu razmatraju zahteve za zaštitnim merama. Novi propisi nalažu da sudski referenti moraju uzeti u obzir prethodne zahteve za zaštitu pre donošenja odluka.

Statistika pokazuje da će čak jedna od tri žene tokom života doživeti proganjanje.

Glas žrtve

"Pravda je čudna stvar. Ne dolazi uvek u obliku godina zatvora,“ rekla je Samanta. "Nikada se ne mogu vratiti u vreme pre nego što sam oteta. Ali znajući da je on iza rešetaka i da sam sada zaštićena, osećam se slobodno.“

Samanta danas deli svoju priču kako bi druge žene koje su prošle kroz slična iskustva znale da promene jesu moguće.