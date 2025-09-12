Slušaj vest

Nikol Katler iz Bostona imala je 22 godine kada je, tokom leta iz Kalifornije nazad kući, iznenada izgubila sluh na desnom uhu. Po povratku je odmah zakazala pregled kod audiologa, a kada se sluh nije vratio, upućena je na dodatna ispitivanja.

Rezultati su je šokirali – lekari su otkrili tumor "veličine avokada" koji je verovatno rastao u njenom telu čak 15 godina, prenosi Daily Mail.

Prisećajući se svoje zastrašujuće dijagnoze, Nikol je rekla:

„Kada su mi rekli da imam tumor na mozgu, to je bio najstrašniji trenutak u mom životu. Cela sam se ukočila – to je bila najgora stvar koju možete da zamislite, naročito sa 22 godine. Tumor je rastao u mojoj glavi godinama. Bila sam nespretna kao dete – lomila kosti, imala vrtoglavice i gubila sluh. Sad sve to ima smisla. Mislila sam da su mi uši zapušene, ali kada je muž pojačao zvuk u slušalici na desnom uhu do maksimuma, a ja i dalje nisam čula ništa – znali smo da nešto nije u redu.“

Gledajući unazad, Nikol kaže da je zapravo već neko vreme postepeno gubila sluh, a potpuno je ogluvela na desno uho u maju 2021. godine. Prva operacija, u julu iste godine, uklonila je polovinu tumora, ali ju je ostavila delimično paralizovanom sa desne strane tela. Nije mogla da hoda, niti da pomera desnu ruku.

„Izgubila sam ravnotežu, nisam mogla da hodam. Nisam mogla da koristim desnu ruku, a desna strana lica bila mi je paralizovana šest meseci. Posle oporavka sam išla na ambulantne terapije – za lice, govor i fizikalnu rehabilitaciju“, ispričala je ona.

Dijagnoza: akustični neurinom

Biopsija je pokazala da je reč o akustičnom neurinomu, benignom tumoru poznatom i kao tumor Švanovih ćelija. Iako ime sugeriše vezu sa sluhom, tumor zapravo potiče iz vestibularnog živca, koji je zadužen za ravnotežu.

U regionu se svake godine dijagnostikuje svega nekoliko slučajeva ovog tumora. Najčešće se javlja kod osoba između 40. i 50. godine života, ali se može razviti u bilo kom uzrastu. Zbog razvoja MRI tehnologije, danas se sve više slučajeva dijagnostikuje na vreme.

Tumori ovog tipa rastu sporo, ne metastaziraju, ali mogu izazvati ozbiljne posledice ukoliko narastu dovoljno da pritiskaju moždano stablo ili mozak. Glavni simptomi su poremećaj sluha, ravnoteže i funkcije facijalnih nerava.

Presađivanje živca: borba za osmeh

Zbog paralize lica, Nikol se u avgustu 2024. godine podvrgla kompleksnoj operaciji presađivanja živca. Lekari su joj uzeli senzorni živac iz leve noge i presadili ga na lice.

„Naučila sam ponovo da hodam, sada sa novim ograničenjima. Počela sam iznova i išla na terapije lica. Dobila sam novi osmeh“, rekla je.

Uprkos višegodišnjim operacijama, terapijama i radiohirurgiji, Nikol i dalje ide na redovne MRI preglede kako bi pratila stanje tumora. Uz sve to, odlučila je da trči šest glavnih svetskih maratona kako bi podigla svest o tumorima mozga.

Do sada je učestvovala na maratonima u Bostonu, Londonu, Čikagu i Njujorku, a planira da trči i u Berlinu u septembru, kako bi prikupila sredstva za The Brain Tumour Charity (Dobrotvorna organizacija za tumore mozga).

„Možda nikada neću povratiti svoj stari osmeh, ali učim da se smejem celim srcem. I sa svakom operacijom, svakim kilometrom i svakim trenutkom – vraćam delove sebe. Ovo putovanje bilo je brutalno. Izgubila sam delove sebe – fizički, emocionalno, duhovno – ali sam pronašla nešto dublje: snagu, svrhu i osećaj zajedništva“, zaključila je Nikol.

(Kurir.rs/ Slobodna Dalmacija)

