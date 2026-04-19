Samanta Stajts (32), socijalna radnica i terapeutkinja, preživela je jezivu otmicui 14 sati užasa u zvučno izolovanom bunkeru, nakon što ju je njen višegodišnji progonitelj Kristofer Tomas (39) vezao, pretio joj silovanjem i ubistvom, a potom planirao da inscenira njeno „utapanje“.

Neverovatno, terapeutkinja Samanta Stajts je uspela da preživi koristeći psihološke taktike i pregovore da obezbedi sebi izlaz iz otmice njenog progonitelja. Njena potresna ispovest sada je prikazana u novom dokumentarcu na Hulu platformi Stalking Samantha.

Samanta je provela u bunkeru 14 sati Foto: Printscreen/Youtube/WTHR

"Znala sam da ne mogu da izbegnem silovanje"

Sve je počelo 7. oktobra 2022. u Trevers Sitiju, Mičigen, kada je Tomas ušao u njen dom nakon što je cimerka otišla. Samanta je bila u krevetu i čula škripu poda. Kada je videla tamnu siluetu na vratima, shvatila je da se najgore obistinilo.

"Odmah sam ga prepoznala“, rekla je Stajts. Još 2011. godine odbila je njegovo udvaranje, a on je od tada započeo opsesivno uhođenje koje je trajalo više od decenije. Imala je zabranu prilaska, ali kada je ona istekla, Tomas se vratio prateći je po supermarketima, teretanama i čak na fudbalskom igralištu.

Više od 10 godina ju je Tomas proganjao i uhodio Foto: Printscreen/Youtube/WTHR

Tokom otmice, zapušio joj je usta, vezao ruke i noge, prekrio joj oči i odveo je u bunker koji je sam izgradio. Preteći joj smrću, rekao je da planira da je drži najmanje dve nedelje.

"Ležala sam na tom dušeku u potpuno izolovanoj sobi i pomislila: gotovo je, ubiće me“, priseća se Samanta.

Shvatila je da nema snage da se odupre. Donela je strašnu odluku - pristala je da spava sa njim, pod uslovom da je posle odvede kući.

"Čak i da sam odbila, mogao je da me veže i uradi šta hoće. Znala sam da ne dajem pristanak, ali pokušavala sam da nađem način da preživim. Ucenila sam ga da će, ako pristane, morati da me vrati živu kući. I uspeo je da pristane“, objasnila je.

Bekstvo i hapšenje progonitelja

Tomas je naizgled prihvatio njen „dogovor“ i odvezao je kući, a da bi je zadržao od odlaska u policiju, odvezao je njen auto na parking prodavnice alata.

Samanta je priznala da joj je nakon otmice trebalo dosta vremena da dođe sebi Foto: Printscreen/Youtube/WTHR

Samanta se, međutim, zaključala u kupatilo i odmah pozvala prijateljicu, a zatim i policiju. U bolnici je obavljen pregled i prikupljeni dokazi. Policija je ubrzo pronašla GPS uređaj na njenom automobilu i bunker u kojem je bila zatvorena.

Tomas je uhapšen nekoliko sati kasnije. U februaru 2024. priznao je krivicu za kidnapovanje, provalu, torturu i proganjanje i osučen je na 40 do 60 godina zatvora.

Život posle traume

Samanta je tokom 14 sati zatočeništva koristila sve svoje znanje iz psihologije da ostane smirena: „Morala sam da se ponašam kao da sam mu prijatelj, da ga slušam i pravim se da je sve normalno, iako sam u sebi ključala od besa i gađenja. Da sam pokazala svoje pravo stanje, moglo je da ga razbesni i onda bi me ubio.“

Tomas je osuđen na 50 do 60 godina zatvora Foto: Printscreen/Youtube/WTHR

Jedna od najstrašnijih pomisli bila je da, ako se Tomasu desi nesreća, niko nikada ne bi pronašao bunker.

Danas se bori sa PTSP-om, prošla je kroz terapije izlaganja i preduzela mere bezbednosti koje ne želi da otkrije. „Bolje se osećam znajući da će on ostati u zatvoru do svojih 80-ih“, rekla je.

Priznaje da joj je trebalo nekoliko meseci da ponovo pronađe sebe. „I dalje sam oprezna, i dalje imam strahove, ali najviše sam zahvalna što sam živa. Svaki dan gledam kao poklon.“

