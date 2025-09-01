Slušaj vest

Kažu da porodicu ne možeš da biraš, a isto važi i za rodbinu preko braka. Kada dođu deca, bake i deke često imaju svoje stavove o vaspitanju i izgledu unuka, a svi se nadaju da će se ti stavovi barem približno slagati sa roditeljskim. Ali jedna majka doživela je šok i bes kada je njena svekrva bez pitanja odlučila da drastično promeni izgled njene ćerke.

Na Redditu je podelila priču: "Imam ćerku Vijanu od 14 godina, sa mužem Kolom. Ja sam poreklom iz Južne Azije, a moj muž i njegova porodica su belci. Moja svekrva, Koni, nedavno je uzela Vijanu da provede vikend kod nje i mog svekra Toma. To nije bilo prvi put, pa nisam bila zabrinuta, a Vihana je delovala sasvim u redu tokom naših svakodnevnih telefonskih razgovora.“

Ošišala je bez mog znanja

Šok je nastao kada je majka došla po ćerku. "Kada mi je svekrva vratila Vijanu, zatekla sam je sa kosom koja joj je umesto do struka sada sezala tek do ramena i pritom je bila ispravljena peglom! Moja ćerka godinama pušta kosu i nikada nije želela da je ispravlja. Bila sam zgranuta.“

Vijana je kroz suze objasnila da je baka sve sama uradila i slagala je rekavši da je majka već dala dozvolu, zbog čega devojčica nije ništa pomenula ranije.

Porodični sukob

"Bila sam besna. Nakon što sam utešila ćerku, ispričala sam Kolu šta se desilo i dugo smo razgovarali o tome šta dalje da radimo,“ napisala je majka. Situacija se dodatno zakomplikovala kada je svekar, saznavši za celu priču, odlučio da ode u hotel i ozbiljno razmisli o braku.

Majka je zatim počela da prima poruke pune besa od svoje zaove Lusi i svekrve Koni.

"Moja svekrva me optužuje da je pokušavam udaljiti od unuke i ljuta je što sam sve rekla svom svekru, zbog čega je on sada otišao. Lusi me zove kučkom i tvrdi da to nije zločin, već da je svekrva postupila u najboljem interesu mog deteta, jer ja to navodno ne bih uradila.“

Odlučila je da ćerki više ne dopusti da sama provodi vreme sa bakom dok se situacija ne promeni.

Reakcije sa interneta

Objava je izazvala veliku raspravu na mreži. Stotine ljudi stale su na stranu majke, složivši se da je svekrva otišla predaleko. Jedan korisnik napisao je: „Najviše boli to što je slagala da ima tvoju dozvolu. Slagala je unuku, slagala muža... šta je očekivala da će se desiti?“

Drugi je dodao: "To nikako nije bilo u najboljem interesu tvoje ćerke. Ona je jasno rekla da ne želi da menja kosu, a baka je svesno pogazila njenu volju i narušila njenu slobodu da odlučuje o sopstvenom telu.“

