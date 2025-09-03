Slušaj vest

Žena koja je mislila da su bolovi u oku posledica previše vremena provedenog pred ekranom, otkrila je da je to zapravo bio prvi znak da boluje od teške bolesti.

Amanda Han (29) iz Njujorka kaže da je godinama imala male naznake da nešto nije u redu, probleme s pamćenjem i povremene napade utrnulosti, ali ih je uvek „odmahivala rukom“.

Prvi ozbiljan simptom koji ju je zabrinuo bila je „oštra bol u oku“ svaki put kada bi „pogledala nadole i u stranu“.

"Isprva sam sve pripisivala poslu. Radim u digitalnom marketingu, ceo dan sam za računarom“, objasnila je Amanda u razgovoru za Daily Mail.

"Kad nisam ispred računara, onda sam na telefonu, pa mi je bilo logično da pomislim da je u pitanju samo zamor očiju.

Oduvek sam imala naviku da ignorišem sitne zdravstvene probleme, u fazonu: ‘Ma, nije ništa.’ Zato mi nikada nije palo na pamet da bi moglo biti nešto ozbiljno.“

Promene vida otkrile pravu istinu

Kada joj se vid počeo menjati 2019. godine, Amanda je odlučila da poseti lekara.

"Sve je počelo da bude zamućeno, boje su izgledale čudno, a oko mi jednostavno nije bilo u redu. Znala sam da više nije samo umor od ekrana. Otišla sam kod očnog lekara – i od tog trenutka sve se odvijalo jako brzo.“

Nakon pregleda, oftalmolog joj je preporučio da hitno uradi magnetnu rezonancu u bolnici. Tamo je saznala da boluje od multiple skleroze (MS).

Šokantna dijagnoza

"Bila sam potpuno u šoku. Roditelji su mi tada bili u inostranstvu, a ja sam ceo dan provela u bolnici čekajući rezultate“, priseća se.

"Sestra je na kraju samo ušla, predala mi brošuru i rekla: ‘Evo kako će izgledati vaš život za 10 godina.’

Isprva joj nisam poverovala. Moja mama takođe ima MS, pa sam bila zbunjena – kako je moguće da se to dešava i meni? Otišla sam kod još nekoliko lekara da bih potvrdila dijagnozu.“

Šta je multipla skleroza?

Multipla skleroza je hronična autoimuna bolest koja pogađa mozak, kičmenu moždinu i očne nerve. Kod MS-a imuni sistem napada zaštitni omotač nervnih vlakana – mijelin – što prekida komunikaciju između mozga i ostatka tela.

Život s bolešću i nova perspektiva

Danas, šest godina kasnije, Amanda je naučila kako da živi s bolešću.

"Svakog dana podsećam sebe da je MS deo mog života, ali da me ne definiše“, kaže ona.

"Postoje teški dani, naravno, ali fokusiram se na ono što mogu da uradim i na ono što me čini srećnom – da ostanem aktivna, povezana s drugima i da podelim svoju priču. MS me je naučio i da život može da se promeni u svakom trenutku, pa ne smete dozvoliti da vas bilo šta sputava. Morate živeti punim plućima i raditi ono što vas ispunjava. Takav način razmišljanja mi pomaže da ostanem pozitivna.“