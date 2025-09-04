Slušaj vest

Novi dokumentarac „Unknown Number: The High School Catfish“, koji je od prethodnog petka dostupan na platformi Netflix, prati jezivu priču iz malog mesta Bil Siti u Mičigenu, gde je majka Kendra Likari više od godinu dana slala uznemirujuće poruke sopstvenoj ćerki, predstavljajući se kao nepoznati broj.

Foto: printcreen/youtube/netflix

U porukama je išla toliko daleko da je sopstvenoj ćerki slala poruke sa podsticajem da izvrši samoubistvo.

Godinama terorisala ćerku i njenog dečka

Sve je počelo u jesen 2021. godine, kada je Kendra počela da šalje poruke svojoj ćerki Lorine i njenom dečku Ovenu, glumeći drugaricu iz razreda koja je navodno zaljubljena u njega.

Poruke su bile zastrašujuće: „Oven te ostavlja“, „On želi mene, a ti si ružna i sama“, a kasnije i brutalne uvrede sa seksualnim sadržajem poput:

Foto: printcreen/youtube/netflix

„Hoće seks, pušenje i maženje, ne želi tvoje jadno d***“, ili „njegov k*** i prsti u mojoj p*** i ustima“.

Lorine je dobijala i poruke poput: „Ub*** se sada k****“, „Njegov život bi bio bolji da si mrtva“, uz hashtagove #suicide i #bangbang.

Kako je majka uhvaćena

U januaru 2022. slučaj preuzima lokalna policija, a ubrzo i FBI.

Specijalni agent Bredli Piter otkrio je da poruke stižu preko aplikacije koja skriva brojeve. Ipak, tragovi su vodili do Kendrinog broja.

Šokantno je to što je Kendra u isto vreme redovno obilazila policiju, raspitujući se o napretku istrage, dok je zapravo sama bila počinilac.

U dokumentarcu se prikazuju snimci sa policijske kamere kada su u decembru 2022. došli da je uhapse. Na snimku je mirna, dok Lorine stoji pored nje u šoku.

Foto: printcreen/youtube/netflix

Motiv: opsesija ili trauma?

Zašto bi majka to radila? Kendra u dokumentarcu tvrdi da je želela da zadrži ćerku što bliže sebi i da je njen postupak proizašao iz traume, jer je i sama bila žrtva silovanja sa 17 godina.

Bivši direktor škole Bil Čilman smatra da je Kendra pokazala „cyber“ oblik Minhauzenov sindroma: „Želela je da njena ćerka zavisi od nje, čak i po cenu nanošenja bola.“

Oven i njegova majka otvoreno postavljaju pitanje da li je Kendra bila opsesivno privučena Ovenu. Ona je, kažu, sekla njegovo meso na zalogaje, odlazila na njegove sportske događaje i nakon raskida sa Lorine.

Foto: printcreen/youtube/netflix

Kendra na te optužbe nije dala odgovor, ali priznaje da je živela bez posla i da je lagala muža da je sama dala otkaz, iako je zapravo bila otpuštena.

Presuda i zatvorska kazna

Sud je 2023. godine Kendru Likari osudio na najmanje 19 meseci zatvora. Tokom suđenja pokušala je da opravda svoje postupke rečima:

„Svi grešimo. Realno, mnogi od nas su kršili zakon i nisu uhvaćeni.“

Odnos majke i ćerke danas

Lorine je završila srednju školu i sada ima 18 godina. Tokom majčine kazne ostala je u kontaktu sa njom, ali je u kasnijem intervjuu priznala da je postala opreznija u komunikaciji.

Na kraju dokumentarca, Kendra izlazi iz zatvora, ali Lorin još nije spremna da je vidi. Dok se na ekranu pojavljuju poruke koje joj je majka slala, Lorin poručuje:

„Želim da potraži pomoć, da se stvari ne vrate na staro.“

Ipak, dodaje kroz suze: „Volim je više od svega.“

