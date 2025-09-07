Slušaj vest

Džin, danas 85-godišnjakinja, prisetila se najtežeg trenutka u životu kada je sa samo 16 godina morala da preda svoju ćerku na usvajanje, bez prilike da se oprosti od nje. Devojčica je tada imala samo dva meseca. Njena potresna priča prikazana je u specijalnoj epizodi emisije Long Lost Family: The Mother and Baby Home Scandal.

Džin o davanju ćerke na usvajanje Foto: STV Facebook Printscreen

Trudnoća u tajnosti i odlazak u dom

Godine 1956, kada je saznala da je trudna sa svojim momkom Tonijem, Džin je od strane roditelja poslata u Home of the Good Shepherd Mother and Baby Home, instituciju povezanu sa Crkvom Engleske. Takvi domovi, kakvih je bilo širom Engleske i Irske, primali su neudate majke i oduzimali im decu koja su zatim davana na usvajanje. Procene govore da je između 1940-ih i 1970-ih oko 200.000 žena prošlo kroz ovaj sistem, uglavnom kao tinejdžerke.

Džin se seća da je Toni redovno dolazio da je posećuje vikendom, uprkos osudi njene majke, koja ga je krivila jer je bio katolik.

Foto: STV Facebook Printscreen

Rođenje male Marije

Kada je rodila ćerku, Džin je opisala trenutke sreće sa bebom plavih očiju i zlatne kose. Toni je želeo da je drži u naručju, a njih dvoje su zamišljali život sa detetom koje nisu mogli da zadrže.

Sa samo 10 nedelja starosti, Marija je predata u Southwark Catholic Rescue Society (SCRS) u Londonu. Pre toga, morali su da je krste kako bi bila primljena. Džin se priseća trenutka kada je predala bebu jednoj ženi:

"Rekla je da će je odvesti da je pokaže, i mislila sam da će je vratiti da se poljubimo za rastanak. Ali to se nije desilo.“

Decenije bola i tišine

Godinama kasnije, kada je Marija napunila 18 godina, Džin je pisala SCRS-u tražeći informacije. Međutim, odgovor je bio poražavajući: "Ne. Možda ćete se ponovo sresti u raju jednog dana.“

"To mi je bilo strašno reći,“ rekla je Džin, prisetivši se očaja što ne zna gde joj je ćerka niti da li je živa.

Potraga uz pomoć unuke

Džinin unuka, Kejtlin Džons, obratila se emisiji Long Lost Family kako bi pomogla svojoj baki da konačno pronađe Mariju.Dži je bila spremna na svaku istinu:

"Ako ne želi da me vidi, ako je još uvek živa, to je u redu. Samo želim da znam da je dobro.“

Konačno ponovno spajanje

Emisija je omogućila da se majka i ćerka sretnu posle skoro 70 godina. Marija, koja danas nosi ime Keti i živi u Ilfordu, London, pročitala je pismo koje joj je majka napisala. U njemu je Džin priznala da bi joj bilo „ispunjenje sna“ da je vidi, ali da bi joj bilo dovoljno i samo saznanje da je dobro.

Keti je, potresena pričom, izjavila:

"Žao mi je svega kroz šta je morala da prođe. Ne bih to poželela ni najgorem neprijatelju. Mislim da je apsolutna sramota kako su žene tada bile tretirane i kako su bile primorane da se osećaju.“

Danas Keti ima ćerku, koju sama kao neudata majka odgaja zajedno sa porodicom, a koja joj je, kako kaže, neizmerna radost. Time je zatvoren jedan životni krug – ćerka koja je nekada bila oduzeta sada je pronašla svoju majku, a obe su dobile priliku za novi početak.