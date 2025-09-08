Slušaj vest

Nekad je bila prelepa devojka iz Udbine koja je uvek nosila crveno, a pre tri godine je sahranjena kao usamljena starica na koju je sreća odavno zaboravila. Milka Perić, baka Crvenkapica iz Udbine, koju su hiljade ljudi upoznale zahvaljujući videu Jutjub kanala TV Loki, umrla je kako je i živela - potpuno sama. Milka Perić godinama je prezimljavala bez krova nad glavom i ogreva, imala je jedan obrok dnevno, ali je odbijala milostinju i do kraja života ostala veliki lokalpatriota.

Milka Perić Foto: Printscreen/Loki TV

Udbinu nije htela da napusti nikada, pa čak ni u najgora ratna vremena. Tokom Oluje, tada 47-godišnja Milka, nakratko je otišla u Banjaluku, ali vratila se desetak dana nakon što je otišla. O Udbini i njenim stanovnicima znala je sve. I svi su poznavali Milku.

Sve to priča Robert Labrović, snimatelj i vlasnik Jutjub kanala Loki TV, koji je svet upoznao s Milkom. Zahvaljujući njemu, Milka je poslednjih nekoliko godina života dobila nešto ljubavi i saosećanja, barem kroz poklone i pisma koja su joj slali gledaoci Loki TV-a.

Na tom Jutjub kanalu nalazi se mnoštvo snimaka Milke u kojima se smenjuju bes, ogorčenost, istinska ljubav prema životu i sreća usamljene starice kada ima koga da počasti kafom.

S 13 ostala bez majke, sa 16 počela da radi u pilani

Život je Milki oduzeo gotovo sve - lepotu, porodicu, dom i razum. Imala je samo 13 godina kada joj je umrla majka, a otac se uskoro oženio drugom ženom.

"Imala je 16 godina kada su je primili u pilanu da radi kao pisarka, jer je imala predivan rukopis. Kažu da je bila izrazito lepa i uvek je nosila crveno", govori Robert Labrović za Index.hr o Milki. Nakon teške životne epizode u koju je, govori se, bio upleten direktor pilane, Milka je prebačena u pogon gde je godinama radila težak fizički posao s muškarcima.

Milka Perić Foto: Youtube orintscreen

Budući da je rođena i živela u selu Tolići, nije mogla da živi tamo i putuje na posao, pa joj je pilana dodelila baraku. U nekoliko videa starica opisuje pakao koji je prolazila kao maloletna devojka među radnicima pilane, pogotovo jer su joj dali sobu pored muškog toaleta.

I sama je starica u videima Loki TV-a često ponavljala da se jako bojala u situacijama kada bi se radnici potukli u pilani, pa je trčala i krila se u grmlju. Na poslu je, kaže Labrović, doživela i nesreću kada joj je pila uhvatila kosu i počupala je.

U nesreći je Milka izgubila i deo kose, a ubrzo nakon toga i razum.U pilani je postala predmet ismevanja, a krajem osamdesetih otišla je u prevremenu penziju. Od nesreće u kojoj je izgubila kosu nosila je kape, mnoštvo kapa po kojima je znaju svi koji su je videli uživo ili na Jutjubu.

Život joj je oduzeo sve

U Oluji je otišla, ali se brzo vratila. Robert Labrović kaže da se u rodni kraj Milka vratila nakon desetak dana iz Banjaluke, u koju je izbegla, a iz Udbine više nikad nije odlazila. Postala je samotnjak, počela kompulsivno da sakuplja stvari i smeće, a tokom poslednjih dvadeset i pet godina promenila je nekoliko objekata u kojima je živela. Sve su to bile napuštene kuće bez vode i struje.

Baka Milka spavala je u mračnim, vlažnim i hladnim ruševinama u kojima je skupljala sve što bi drugi bacili. Kapu, odnosno više njih, nikad nije skidala. Robert Labrović kaže da joj je opština Udbina obezbedila starački dom, ali je Milka odbila da se tamo preseli. Bojala se kako će preživeti bez svoje penzije koja je do njene smrti iznosila oko 1.500 kuna (oko 23.000 dinara).

Milka Perić Foto: Printskrin / You Tube

Starački dom obezbedio joj je jedan topli obrok dnevno koji bi joj osoblje ostavilo na prozoru.

Labrović kaže da ju je upoznao 2013. godine (upravo tada kada je objavljen video u kou govori kako joj smeta sunce) i omogućio da za usamljenu staricu iz Udbine sazna ceo Balkan. Novinar kaže da su često razgovarali, te bi Milka, nakon što istrese bes i gorčinu u psovkama i pretnjama, sela na kafu i razgovarala kao i svaka druga osoba.

"Znala je sve o svima. Toliko podataka ne može da ima ni neka novinska agencija, verujte mi. Odlično je čitala, poznavala kraj i sve događaje koji su se odigrali tokom njenog života", kaže Labrović.

"Postoji jedna zanimljivost. U Udbini su mi rekli da je Milka, u devojačko doba izrazito lepa devojka, jednom na sajmu u Zagrebu radila kao hostesa za jednu švajcarsku firmu i tom prilikom na poklon je dobila sat", dodaje Labrović.

"Živim u kući od jedne žene koja je umrla u Beogradu"

Svi koji su pogledali nekoliko videa s Milkom koje je snimio Robert Labrović morali su da primete da stalno spominje, kao da se opravdava, trošnu kuću u kojoj živi. Kuća bez prozora, vrata, struje i vode bila je njen dom.

"Žena je umrla u Beogradu", ponavljala je Milka podatak o vlasnici kuće u kojoj je provela neke od poslednjih godina života. Labrović kaže da je žena, zapravo, njena pokojna tetka koja je izbegla u Oluji.

Milka je imala dva brata i sestru i pretpostavlja se da su se oni tokom rata odselili u Srbiju. Milka je u videima često spominjala majku koja je umrla dok je bila dete, oca kom je konj prebio nogu i maćehu za koju je govorila da je bila "vražja".

Milka Perić Foto: Printscreen/Loki TV

Poslednjih devet godina, otkako je postala svojevrsna zvezda Udbine, Milka je dobila empatiju i ljubav nepoznatih ljudi koji su je gledali na Jutjubu. Povremeno je dobijala pakete s hranom i odećom, a mnogi su joj slali i nešto novca za kafu.

U svakom videu u kom bi joj Labrović predao kovertu s novcem, starica je insistirala da ga odvede na kafu i plati je. Više je volela da plaća kafu drugima nego da njoj neko plati kafu.

Milka Perić je sahranjena u porodičnoj grobnici u svom rodnom selu Tolići u opštini Udbina. Sahrana je, rekao je Labrović, finansirala opština Udbina. Milka je sahranjena dostojanstveno. Bilo bi lepo verovati da je konačno dobila sav mir, toplinu i lepote koje je odavno zaslužila, a život joj nije pružio.

